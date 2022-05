Tesla Model Y incendiou-se do nada e condutor teve de partir a janela para fugir (vídeo)

Os carros da Tesla são seguros e a cada incidente a empresa desenvolve métodos para que o problema não volte a acontecer. O próprio CEO Elon Musk referiu esse esforço na reação de problemas do género ocorridos no passado. Desta vez foi um Tesla Model Y, novo, que se desligou em pleno andamento e minutos depois, incendiou-se. No relato que se ouve no vídeo, o condutor, provavelmente assustado, referiu que o mecanismo de abertura das portas não funcionou.

O carro disparou vários alertas de erro e o condutor viu-se obrigado a partir a janela dianteira para sair do veículo.

Fogo consome um Tesla Model Y com poucos meses de vida

Apesar de os carros da Tesla serem totalmente elétricos, até nas funções mais convencionais (como na abertura de portas), importa referir que os veículos estão equipados com um sistema manual de abertura de emergência de portas.

Dito isto, voltando ao caso em questão, um condutor de um Model Y, novo, circulava sem problemas até que o seu elétrico parou com indicação de vários erros. O incidente, que aconteceu na sexta-feira passada em Vancouver, Canadá, não registou danos físicos no condutor, apenas na destruição de um Tesla com apenas oito meses.

Segundo o proprietário e condutor, Jamil Jutha, do nada o carro disparou uma notificação de erro e depois desligou-se. Momentos depois, o medo tomou conta dele ao perceber que o habitáculo estava a ficar cheio de fumo. Visivelmente assustado, como é percetível no vídeo, Jutha conseguiu sair do carro pela janela.

Questionado pelos bombeiros se havia mais alguém no carro, ele refere:

Não. Tive de partir a janela para sair do carro. Pontapeie a janela. Parou tudo. A energia não funcionou. A porta não se abriu. As janelas não desceram, por isso pensei que precisava de sair do carro e por isso dei um pontapé.

Conforme referido, a abertura de portas do Tesla é através de processos eletrónicos. Contudo, caso o veículo perca a energia, cada porta está também equipada com um sistema de abertura manual. O botão encontra-se num local bem acessível, conforme mostra a imagem a seguir.

As informações estão devidamente descritas no manual de instruções dos carros da marca americana.

Este caso poderá ser mais um em que o condutor não conhece o procedimento de desbloqueio manual. É frequente vermos testemunhos de pessoas que usam os carros da Tesla e usam até erradamente este botão para tentar abrir as portas. Outros que não sabem para o que serve. Na altura de emergência, ao ser puxado este mecanismos as janelas da porta descem antes de permitir que a porta seja empurrada para baixo - assegurando uma abertura mais segura das portas.

Num vídeo divulgado nas redes sociais, podemos perceber que o carro começa a ficar cheio de fumo, passando depois a um incêndio que teve uma propagação lenta, ao contrário de outros que no passado destruíram os elétricos da marca americana.

Num estado ainda incrédulo o homem refere:

Juro por Deus que o meu carro, de repente, desligou-se. Consegui sair e chamei os bombeiros. Não estou a brincar".

Apesar de ser um problema grave, o cenário é comum a carros elétricos ou térmicos. No entanto, já se nota haver menos este tipo de incidentes, o que nos mostra haver tecnologias mais maduras e seguras.