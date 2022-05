Como mudar o nome de um dispositivo Bluetooth no seu iPhone

As colunas e auscultadores Bluetooth emparelhados com o seu iPhone tendem, frequentemente, a ter nomes um pouco genéricos. Por isso, pode tornar-se complicado identificar qual o nome que pertence a um determinado dispositivo, especialmente quando a sua lista de dispositivos associados atinge um número considerável.

Portanto, saiba como pode facilmente mudar o nome de um dispositivo Bluetooth no seu iPhone.

Pode renomear qualquer dispositivo Bluetooth ligado ao seu iPhone para o ajudar a identificá-lo melhor. Tudo o que precisa é de uma ligação ativa e de alguns segundos.

Por que razão se deve mudar o nome de um dispositivo Bluetooth?

Provavelmente já se tentou ligar a um dispositivo Bluetooth como, por exemplo, uma coluna JBL, e deparou-se com vários nomes que poderiam eventualmente ser o daquela coluna. Talvez se a gestão dos nomes dos dispositivos a que se conecta fosse mais eficaz, não teria este tipo de problemas.

Daí a renomeação dos dispositivos Bluetooth. Isto ajudará a manter a individualidade, facilitará a identificação, e aumentará a eficiência na sua procura.

Renomeie um dispositivo Bluetooth a partir das Definições

Para mudar o nome de um dispositivo é necessário, primeiro, assegurar-se de que o seu iPhone está ligado ao próprio dispositivo. Não pode mudar o nome de um dispositivo se este não estiver ligado ao seu telemóvel.

Portanto, após a ligação:

1. Abra as "Definições" do seu iPhone e aceda a "Bluetooth".

2. Todos os dispositivos têm um ícone de informação ao lado do seu nome (letra i). Clique no ícone do dispositivo ligado que pretende alterar o nome.

3. Escolha o nome e clique em "Ok".

Os utilizadores Apple tendem frequentemente a utilizar esta funcionalidade para alterar os nomes dos seus AirPods quando vários pares estão ligados aos seus iPhones.

Mude o nome dos seus dispositivos Bluetooth para evitar confusões

Uma vez utilizado o Bluetooth para ligar um dispositivo ao seu iPhone, reserve um momento para mudar rapidamente o nome para o ajudar a evitar confusões numa utilização futura. Ao fazê-lo, não afetará a sua ligação.

Para além de mudar os nomes que vê no seu dispositivo, também pode alterar o que os outros utilizadores vêm quando se ligam ao seu iPhone, mudando o nome do mesmo.

Leia também...