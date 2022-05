Como guardar as mensagens do seu iPhone no iCloud

Com certeza que tem ou já teve conversas bastante importantes através das mensagens do iPhone. Quaisquer que sejam os tipos de conversas, não se pode dar ao luxo de perdê-las. É por isso que é importante guardar as mensagens do seu iPhone. E uma das melhores formas de o fazer é utilizando o iCloud.

Portanto, mostramos-lhe como guardar as suas mensagens no iCloud.

Com o iCloud, se mudar para um novo iPhone, as suas mensagens continuarão a estar lá. Isto também será útil se perder o seu smartphone e quiser ter a certeza de que estas estão seguras.

Por isso, mantenha as mensagens do seu iPhone seguras, guardando-as na sua conta:

Aceda às definições do iCloud

1. Vá às "Definições".

2. De seguida, clique no seu nome na parte superior do ecrã.

3. Clique em "iCloud".

Aqui verá as suas definições do iCloud, que lhe mostram o que está e o que não está a guardar na sua conta.

Antes de começar a sincronizar as suas mensagens, verifique se tem espaço de armazenamento suficiente na parte superior do ecrã. Podem ocupar muito espaço, especialmente se houver mensagens de voz e imagem que está a tentar guardar.

Se o espaço estiver a esgotar-se, pode solicitar à Apple um armazenamento temporário gratuito se estiver a trocar de dispositivo.

Mantenha as suas mensagens seguras

Nas suas definições do iCloud, verá uma lista de coisas que pode guardar na sua conta. Desça até "Mensagens" e clique na opção para a ativar. Na maioria dos casos, isto está desligado por predefinição.

Passado algum tempo, volte às definições do iCloud e veja se houve algum problema de sincronização. A razão para verificar duas vezes é que aparecerá uma notificação caso haja algum problema.

Se funcionou, verá uma barra verde no topo onde lhe mostra o seu armazenamento, dependendo de quanto armazenamento ocuparam. Se não vir nenhuma notificação e o botão "Mensagens" ainda estiver ativo, pode ter a certeza de que já estão sincronizadas.

