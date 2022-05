Twitter: Utilizadores verificados devem poder editar tweets de outros?

Os utilizadores do Twitter veem a rede social como uma plataforma onde podem ser transparentes e livres de partilhar as suas opiniões. No entanto, é também um meio onde facilmente se dissemina informação que nem sempre se mostra verdadeira. Por isso, a agora diretora do Disinformation Governance Board do Department of Homeland Security dos EUA defende que os utilizadores verificados devem poder editar tweets de outros.

Como era de esperar, esta ideia levantou preocupações sobre censura.

Numa reunião online, a nova diretora do Disinformation Governance Board do Department of Homeland Security dos EUA, Nina Jankowicz, começou por dizer que possui uma conta verificada no Twitter, mas que “há muitas pessoas que não deveriam ser verificadas”, pois “não são legítimas”, nem “dignas de confianças”.

Os utilizadores cuja conta é verificada são, à partida, “autênticos, notáveis e ativos”, pelo que o ícone azul permite que os restantes utilizadores identifiquem celebridades e figuras públicas.

A perita em desinformação foi nomeada pela Casa Branca para chefiar uma nova divisão – de acordo com o New York Post, os críticos compararam-na a uma espécie de ministério da verdade.

Na opinião de Jankowicz, os utilizadores verificados devem poder editar os tweets de outros, de forma a contextualiza-los, se necessário.

Se o Presidente Trump ainda estivesse no Twitter e publicasse uma reclamação sobre fraude eleitoral, alguém poderia acrescentar contexto de um dos 60 processos que passaram pelo tribunal ou algo que um funcionário eleitoral disse, para que as pessoas tenham uma imagem mais completa e não apenas uma reclamação individual num tweet.

Exemplificou, hipoteticamente, a nova diretora.

Embora não seja certo quando teve lugar a reunião via Zoom que resultou nesta ideia de edição pelas contas verificadas, a notícia foi dada pela The Post Millennial, uma agência noticiosa com sede no Canadá, através do Twitter.

