NOS realizou a primeira transmissão holográfica internacional sobre 5G

A NOS realizou hoje, 15 de maio, a primeira transmissão holográfica internacional sobre 5G em Portugal. Neste momento pioneiro, o realizador de Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, foi transportado em holograma de Londres para Lisboa, para participar num encontro de imprensa a propósito do lançamento do filme em Portugal, distribuído pela NOS Audiovisuais.

Joseph Kosinski percorreu os mais de 1500 quilómetros que separam Londres de Lisboa, em milissegundos. Uma viagem à velocidade do 5G, para interagir em tempo real com a audiência sobre um dos filmes mais aguardados do ano.

Transmissão holográfica da NOS com transmissão a 1080p

A operação holográfica envolveu a instalação de infraestrutura tecnológica e cénica nestes dois países. Em Londres, recorreu-se à montagem de um cenário de palco composto por uma substância de nanotubos de carbono – Vantablack – conhecida como a “substância mais escura do mundo”, capaz de absorver mais de 99,9% da luz. As imagens foram captadas com recurso a uma câmara 4K HD e transmitidas de forma instantânea em Portugal, através da rede 5G da NOS.

Em Lisboa, a imagem foi transmitida em resolução Full HD 1080, com recurso aos mais sofisticados codecs HD de alta velocidade, cada um capaz de codificar e descodificar 50/60 frames por segundo em menos de 75 milisegundos.

A elevadíssima velocidade do 5G da NOS no cinema Alvaláxia em Lisboa, que atingiu mais de 1 Gbps, aliada à latência praticamente nula, permitiu que o público interagisse com o realizador como se ele estivesse no local, sem falhas nem atrasos. Sendo uma tecnologia móvel, o 5G conferiu ainda flexibilidade operacional à solução uma vez que possibilitou a instalação sem necessidade de uma infraestrutura fixa, tornando o processo mais simples e rápido.

Esta operação tecnológica totalizou mais de 120 horas de montagens e instalações técnicas e envolveu mais de 100 profissionais, incluindo as equipas técnicas da NOS, Musion, Paramount US e Paramount EMEA.