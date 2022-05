Fueled Up, uma aventura cooperativa no espaço

A equipa de desenvolvimento polaca Fireline Games encontram-se prestes a chegar à rampa de lançamento do seu próximo jogo: Fueled Up.

Uma divertida (e frenética) aventura cooperativa no espaço sideral. Venham ver!

Os estúdios de desenvolvimento polacos Fireline Games caracterizam-se pelo desenvolvimento de jogos relativamente pequenos mas altamente polidos e divertidos, que consigam de certa forma, trazer uma jogabilidade simples e cativante aos jogadores. Alguns exemplos passam por Energy Tanks, Dungeons and Curses ou Warriors and Tactics.

Este ano, caso não surjam atrasos no horizonte, a equipa encontra-se a ultimar o lançamento de Fueled Up, um titulo cooperativo que se passa a reparar naves espaciais, por esse Cosmos fora.

Fueled Up aparenta ser um jogo bastante divertido e também um pouco caótico, a avaliar pelo que tem sido revelado pelos Fireline Games e pelas imagens/trailer que podemos ver mais acima.

A ideia é a seguinte. Nós (e os restantes jogadores desta aventura cooperativa, local ou online) vestimos a pele de um grupo de navegadores espaciais que têm como função a reparação de naves espaciais, danificadas ou com outros problemas, algures na Galáxia. No entanto, o Espaço profundo esconde muitos perigos e desafios pelo que os jogadores terão de trabalhar em equipa para os ultrapassar.

Muitos desses desafios partem precisamente da própria nave que nos leva. Os jogadores terão de abastecê-la, reparar os danos de ataques de um estranho adversário no nosso caminho (Space Octopus), apagar incêndios que podem deflagrar um pouco por todo o lado, e muitos outros desafios.

No entanto o Cosmos também tem os seus obstáculos a serem ultrapassados, como wormholes, chuvas de meteoritos e muito mais.

Com tantos e variados problemas a surgirem e com o frenesim que isso causará nos jogadores, poderemos estar perante um jogo que, de tão caótico, se possa vir a tornar extremamente divertido para se jogar com amigos e familiares.

Fueled Up encontra-se previsto ser lançado ainda este ano, sem data concreta, para PC, PlayStation 4 e Xbox One.