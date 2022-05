A evolução de um mago português em Runewatch: Age of Arcanum

O estúdio independente português D4 Studios está neste momento a trabalhar no seu primeiro título para PC – Runewatch: Age of Arcanum.

Trata-se de um jogo através do qual o jogador vai ajudar um aprendiz a tornar-se num mago poderoso.

Runewatch: Age of Arcanum, trata-se de mais um projeto de caráter académico, sendo um roguelite que acompanha o percurso de um mago aprendiz e a sua jornada até mestre das artes mágicas elementais.

Apesar de ser uma equipa recente, os D4 Studios já têm alguma experiência no desenvolvimento de videojogos (ver mais abaixo) sendo Runewatch: Age of Arcanum o jogo mais ambicioso até à data.

O videojogo surge da parceria com o curso da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias: Licenciatura em Videojogos.

A narrativa de Runewatch: Age of Arcanum centra-se á volta de um mago aprendiz, que está a começar a aprender a controlar os elementos e a magia que estes têm. Neste contexto, vai ser colocado à prova, tendo de enfrentar vários monstros elementais criados pelos seus professores, de forma a aprender com os seus erros e a tornar-se num dos magos mais poderosos da sua geração.

O papel do jogador em Runewatch: Age of Arcanum é ajudar o aprendiz a melhorar as suas habilidades mágicas através de várias tentativas e erros, sendo encorajado a tentar várias estratégias para derrotar os vários inimigos criados pelos seus professores.

O D4 Studios foi fundado em Lisboa, em 2021, pelo programador Pedro Marques e os artistas, Gabriel Santos, Gonçalo Vila Verde e Pedro Bezerra. Os três primeiros membros já tinham trabalho juntos, tendo desenvolvido pequenos projetos como Inner Mind – um Puzzle/Adventure em 1ª pessoa e Asashin - um Action/Adventure em 3ª Pessoa, trazendo à equipa já alguma experiência no desenvolvimento para PC.

Pedro Bezerra antes de se juntar ao D4 Studios tinha também já trabalhado em projetos semelhantes como Timefall – um Puzzle/Adventure em 1ª pessoa e Remains of Light - Action/Adventure em 3ªPessoa.

Segundo Pedro Bezerra, “este projeto nasceu do geral gosto da equipa pelo género roguelite e pela nossa vontade de conseguir fazer um jogo desafiante e visualmente impactante” sobre o qual Gonçalo Vila Verde ainda acrescenta, “além disso, com 3 artistas com experiência em arte estilizada, o desenvolvimento do Runewatch: Age of Arcanum torna-se um pouco mais fácil.”

Mais detalhes sobre o desenvolvimento de Runewatch: Age of Arcanum, podem ser encontrados aqui.