Microsoft pede patente que permite a substituição de um jogo físico por digital

No momento em que um utilizador decide comprar uma consola, tem nalguns modelos a opção de adquirir a versão original, com jogos físicos, ou a versão digital, com títulos adquiridos nas plataformas online.

No entanto, as últimas informações mostram que a Microsoft solicitou uma patente para que os donos de consolas digitais possam aceder aos jogos caso comprovem ter uma cópia em formato físico.

Microsoft quer que se possa substituir jogos físicos por digitais

De acordo com os dados agora relevados, um novo pedido de patente por parte da Microsoft sugere a possibilidade de os utilizadores da Xbox conseguirem aceder aos jogos digitais da marca caso consigam provar que têm uma cópia em formato físico dos mesmos.

O pedido de patente foi descoberto pelo site GameRant e parece ter sido solicitado em novembro de 2020, no mesmo mês em que a Microsoft lançou as consolas Xbox Series X e Series S. A descrição da patente indica a “validação de propriedade de software de discos óticos através de um dispositivo secundário”.

Basicamente, pelo que se entende do pedido, parece que o objetivo é que um utilizador ao colocar um disco numa consola, mesmo que seja mais antiga, tal validaria o acesso ao conteúdo do mesmo e permitiria assim que o jogo fosse reproduzido num outro dispositivo como, por exemplo, uma Xbox Series S digital.

Segundo os detalhes apurados, tal seria possível através de dois dispositivos ligados à mesma rede ou vinculados pela mesma conta de utilizador. E quando um jogo físico é então validado, o outro dispositivo consegue fazer o download do mesmo ou disponibilizá-lo para ser jogado através do primeiro dispositivo. Por outro lado, a patente não menciona se os jogadores manteriam o acesso à versão digital do jogo caso vendam a sua cópia em formato físico.

No pedido de patente, a Microsoft descreve a hipotética situação em que um proprietário de uma consola da geração anterior compra um dispositivo de última geração sem a unidade de disco ótico. Neste caso, atualmente os jogadores não podem jogar nenhum jogo físico que já têm a partir do novo modelo e, por isso, devem comprar os títulos em formato digital. Ora, para a empresa, esta situação não é a desejável pois os jogos são “um investimento financeiro significativo" e "pode ​​ser difícil para algumas pessoas recomprarem um jogo que já possuem e já jogaram ou terminaram".

Para já, a ideia está apenas no papel. Contudo, certamente que se for concretizada, será sem dúvida do agrado de todos os jogadores das consolas Xbox.