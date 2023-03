Jogos grátis no Playstation Plus para Março de 2023

Segundo comunicado recente, neste mês de Março, existem mais novidades a caminho do Playstation Plus. Venham conhecê-las.

Mais novidades se aproximam do serviço da Sony Playstation, Playstation Plus. O que isto quer dizer é que, novos jogos se preparam para engrossar o já de si grosso, catálogo de títulos disponibilizados para todos os subscritores válidos do serviço.

Encabeçados por jogos como Life is Strange: True Colors ou GhostWire Tokyo (que recentemente vai receber novidades noutras paragens), eis a lista com os jogos a caminho.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

São 14, os jogos que, a partir do próximo dia 21 de Março ficam disponíveis para os subscritores válidos do PlayStation Plus Extra e Premium.

A lista é verdadeiramente fantástica apresentando jogos como Ghostwire: Tokyo, para a Playstation 5, que tal como vimos aqui, apresenta uma cidade de Tóquio invadida por forças sobrenaturais. Uma invasão orquestrada por um profeta sinistro que fez a população desaparecer instantaneamente e que os jogadores terão de saber inverter.

Outro jogo em destaque, é Life is Strange: True Colors, para a Playstation 5 e Playstation 4, no qual os jogadores terão a oportunidade de descobrir uma nova protagonista e um mistério emocionante para desvendar! Alex Chen há muito que vem suprimindo a sua "maldição": a capacidade sobrenatural para sentir, absorver e manipular as emoções fortes das outras pessoas, que vê na forma de auras incandescentes e coloridas. Quando o seu irmão morre, vítima de um suposto acidente, Alex terá de recorrer aos seus poderes voláteis para descobrir a verdade e desvendar os segredos sombrios enterrados na sua pequena cidade.

Mas... o melhor é ver a lista completa:

UNCHARTED: Coleção Legado dos Ladrões para a Playstation 5.

Tchia para a Playstation 4 / Playstation 5.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction para a Playstation 4 / Playstation 5.

Ghostwire: Tokyo para a Playstation 5.

Life is Strange: True Colors para a Playstation 4 / Playstation 5.

Immortals Fenyx Rising para a Playstation 4 / Playstation 5.

Life is Strange 2 para a Playstation 4.

Dragon Ball Z: Kakarot para a Playstation 4 / Playstation 5.

Street Fighter V: Champion Edition para a Playstation 4.

Untitled Goose Game para a Playstation 4.

Final Fantasy Type-0 HD para a Playstation 4.

Rage 2 para a Playstation 4.

NEO: The World Ends with You para a Playstation 4.

Haven para a Playstation 4 / Playstation 5.

Catálogo de clássicos (Premium)

Por outro lado, e para os subscritores do PlayStation Plus Premium, chegam 3 novos jogos, a partir também do próximo dia 21 de Março.

Ridge Racer Type 4 para a Playstation 1;

Ape Escape 2 para a Playstation 1;

Syphon Filter: Dark Mirror para a PSP;