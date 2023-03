Falar de tecnologia e de computadores sem referir os sistemas operativos é impossível. Estes são o centro destas máquinas e a interface entre o utilizador e todo o hardware presente. Evoluíram de forma muito diferente ao longo dos anos e agora é possível saber como isso aconteceu. Veja tudo no vídeo que partilhamos.

A história dos sistemas operativos fica simples de ver

O cenário que temos hoje nos sistemas operativos é o resultado de muitos anos de crescimento e evolução ao longo dos anos. As ofertas iniciais estão muito longe do que usamos atualmente, com um destaque único para as interfaces e para as apps que acompanham.

Algo inegável é que a Microsoft tem uma posição dominante, mas isso é algo que a empresa foi criando desde muito cedo, com ideas bem fixas para o que o Windows deverá oferecer. A Apple tem acompanhado este crescimento, mas com altos e baixos muito significativos.

Mais simples que descrever todos os cenários do passado é ver o que a história tem acumulado. Assim, surge o vídeo que mostramos abaixo, criado por James Eagle, que recolhe dados obtidos da Ars Technica, Statcounter, NetMarketShare, ZDNET e CNET. Mostra de forma clara como os sistemas operativos cresceram no mercado.

Microsoft domina com o Windows e a Apple segue com o macOS

Claro que temos posições únicas, como muitas das versões do Windows conseguiram atingir em momentos chave. Estas já chegaram a estar em 98% dos computadores, um feito que dificilmente será repetido nos próximos anos. Claro que os fracassos estão também presentes.

É também curioso ver como a Apple e outras empresas tentam acompanhar este mercado ao longo dos anos. Temos no início do vídeo, em 1978, muitas propostas que acabaram por morrer ao fim de alguns anos, e mais tarde exemplos como a Apple, que oscila em números que crescem a um ritmo estável, ainda que decaiam periodicamente.

Para muitos dos nossos leitores alguns destes sistemas são uma novidade ou pouco mais do que uma fase da história. Ainda assim, e dependendo do que conseguiram, são um marco que lhes garantem uma posição na memória dos muitos utilizadores que conseguiram ao longo dos anos.