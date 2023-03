Spotify: Modo HiFi vai chegar, mas não se sabe quando

O Spotify será, provavelmente, o maior serviço de streaming de música do mundo. Mas não é o que tem melhor qualidade de som. Isto porque ao passo que outros serviços, como o Apple Music, já oferecem som sem perdas, o HiFi prometido pelo Spotify ainda não foi implementado. Contudo, agora surgiram novas informações.

Spotify não tem som sem perdas e não se sabe quando vai ter

O Spotify é provavelmente a plataforma mais usada para ouvir música e até bons Podcasts. Com isso claro, ainda resta uma questão importante a ser resolvida: Como é que ainda não temos o modo HiFi ou Lossles?

É uma pergunta que milhões de utilizadores fazem quando usam a plataforma. Especialmente aqueles que pagam por isso, a chamada assinatura Premium. Porque uma das coisas boas do Spotify é poder ouvir de borla mesmo que o inconveniente seja ter publicidade pelo meio. Basicamente esta é a grande vantagem face aos seus concorrentes.

O Apple Music não é melhor que o Spotify. Sabemos que não é, mesmo os utilizadores do ecossistema Apple sabem do valor do Spotify e do valor do Apple Music. A interface do Spotify é mais agradável, mais simples de gerir as nossas listas, tem um plano Duo (8.99 EUR/mês) que vale a pena quando um casal quer ter o seu serviço premium. Isto porque, por exemplo, no caso do Apple Music a Apple ou cobra o Individual (7,49 €/mês) ou, para duas pessoas, terá de ser o plano família (11,99 €/mês, que dá para 6 pessoas).

Portanto, em termos de oferta de pacote versus preço, o Spotify também é melhor.

Apple leva vantagem na qualidade e quantidade de som no seu Apple Music

No entanto, ficam-se por aqui a vantagem do Spotify face ao Apple Music. Isto porque em termos de quantidade de temas, o Apple Music tem mais, e face à qualidade de som, o Apple Music desde há muito tempo que oferece áudio sem perdas e Áudio Espacial com Dolby Atmos.

Por outras palavras, o som do Spotify não é da mesma qualidade do som do Apple Music. Para colmatar esta situação, os responsáveis do serviço de Estocolmo prometerem em fevereiro de 2021 a promessa o modo HiFi.

Numa entrevista do CEO do Spotify dada recentemente, foi-lhe colocada a questão, se ele saberia dizer quando apareceria o plano HiFi... mas ele "chutou" para a frente, disse que haveria de aparecer. Só não disse quando.

Possivelmente, a equipa está mais interessada em ter um feed mais parecido com o TikTok do que ter mais qualidade de som, pelo menos foi o que se percebeu das últimas alterações na interface da plataforma.