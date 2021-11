Spotify testa feed de vídeo semelhante ao TikTok

O TikTok mudou o mundo e agarrou os utilizadores a um formato muito particular, ao ponto de muitos anónimos serem hoje estrelas da internet. O YouTube deixou de ser o preferido, o Instagram tentou copiar a tendência e até o Spotify quer agarrar a nova moda dos curtos vídeos da rede social chinesa.

Segundo o que foi revelado, o Spotify poderá estar a desenvolver uma plataforma para atacar o mercado dos vídeos verticais. Contudo, o seu produto poderá não ser tão caótico como o TikTok.

Spotify Discover, o TikTok do streaming de música

Identificado pelo designer de produto Chris Messina, o novo recurso Discover do Spotify apareceu pela primeira vez na versão beta de teste doa aplicação móvel. Um toque no ícone Descobrir na barra de ferramentas na parte inferior do ecrã faz surgir um vídeo no ecrã total para acompanhar um pequeno clipe de música.

Embora Messina mostre apenas três vídeos do Discover, todos parecem trechos de vídeos musicais oficiais.

Conforme podemos ver, a navegação do Spotify Discover parece funcionar da mesma maneira que o TikTok, permitindo que os utilizadores rolarem para cima e para baixo para alternar entre os vídeos. O nome da música, artista e capa do álbum aparecem numa barra na parte inferior do ecrã, e os utilizadores podem Gostar de um vídeo clicando no ícone de um coração.

O Spotify Discover parece ter como objetivo tornar a descoberta de novas músicas um pouco mais envolvente. Como tal, esta ferramenta de sugestão de música poderá ser útil para quando o utilizador quiser criar as suas listas de reprodução.

No entanto, o Discover perde um pouco pelo facto pelo rolar os clips. No TikTok essa é uma atividade raramente conduzida com propósito produtivo, o seu apelo reside na sua capacidade de atrair a curiosidade com o ócio da facilidade de ver sempre mais e de forma rápida.

No Spotify, conduzimos rotineiramente uma série de testes num esforço para melhorar a nossa experiência de utilização. Alguns destes testes acabam por abrir caminho para a nossa experiência de utilização mais ampla e outros servem apenas como uma aprendizagem importante. Não temos mais novidades para partilhar no momento.

Disse um porta-voz do Spotify ao Mashable.

Assim, e depois destas declarações, ficou tudo em aberto. Não se sabe se esta ferramenta será para avançar ou se é apenas um exercício de criatividade do serviço de streaming de música. No entanto, a verdade é que os testes têm já um produto muito bem acabado, conforme nos é possível perceber.

O TikTok continua a influenciar os mais poderosos serviços um pouco por toda a internet.

