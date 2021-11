O streaming faz cada vez mais parte da nossa vida. São muitos os que já abandonaram a TV tradicional para consumir filmes e música nas mais variadas plataformas streaming, como, por exemplo, o Netflix ou o Spotify. Então, porque não juntas aos pares estes serviços e ouvir no Spotify as bandas sonoras do Netflix?

Se a ideia foi bem pensada, então o resultado seguramente vai ser da sua preferências.

Spotify e Netflix dão-lhe música

Mesmo sendo serviços concorrentes e separados, o Netflix e o Spotify parece estar a aproximar-se para dar o melhor aos utilizadores. Estes têm ofertas completamente distintas, mas que curiosamente se complementam e até aproximam.

Para mostrar essa mesma proximidade, o Spotify anunciou agora uma parceria, para a criação do hub dedicado ao Netflix. Aqui os utilizadores dos 2 serviços vão poder ter acesso às bandas sonoras das principais séries e filmes do serviço de streaming de vídeo.

Aqui vão estar não apenas as bandas sonoras, mas muito mais. Encontram também as listas de reprodução criadas pelo Netflix, curadas e muito completas, bem como vários podcasts, focados em muitos temas associados aos filmes e séries.

A boa notícia é que este acesso é feito não apenas pelos utilizadores Premium, mas está aberto também aos que usam contas gratuitas. Assim, e com uma simples pesquisa, o hub do Netflix aparece nos clientes do Spotify.

Por agora esta novidade está limitada ainda a alguns dos principais mercados do Spotify. Ainda assim, e recorrendo ao browser, qualquer utilizador pode aceder já a tudo o que este hub oferece de forma gratuita.

Esta é uma excelente união, que dará acesso a ainda mais conteúdo, desta vez partilhado entre o Netflix e o Spotify. Quem está viciado nas séries e filmes que o serviço de streaming de vídeo oferece tem agora acesso direto a todas as bandas sonoras que o acompanharam.