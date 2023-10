Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Motorcycle Emptiness - Manic Street Preachers

Manic Street Preachers é uma banda de rock formada no País de Gales em 1986. O grupo é formado por James Dean Bradfield (vocais, guitarra), Nicky Wire (baixo e vocais) e Sean Moore (bateria) desde o seu início, tendo passado também o guitarrista Richey Edwards.

O grupo alcançou alguma relevância quando lançou um EP e mais tarde o álbum Generation Terrorists (1992), sempre com teor politizado e envolvimento polémico com a imprensa. O grupo, na sua primeira fase, aproximou-se ao hard rock, mas rapidamente tornou-se mais influenciado pelo rock alternativo e post-punk. Com essas influências e letras escritas pelo baixista Nicky e o guitarrista Richey, a banda produziu The Holy Bible em 1994, considerado um dos principais trabalhos da sua discografia. Em 1995 Richey, conhecido por sua personalidade polémica, depressiva e melancólica, desapareceu. A banda tornou-se um trio, e nesta formação, o som tornou-se mais leve, embora igualmente politizado, com o britpop de Everything Must Go (1996), um dos álbuns mais elogiados da discografia dos Manics e com o sucessor This Is My Truth Tell Me Yours (1998), o mais vendido da carreira. No entanto, os subsequentes Know Your Enemy (2001) e Lifeblood (2004) foram mal recebidos pela crítica e público. Neste interregno, os músicos fizeram um espetaculo em Cuba, registado em vídeo. James e Nicky gravaram discos solo em 2006.

O conjunto retornou à forma com Send Away the Tigers (2007), que segundo o trio, renovou-a. Após Richey ser oficialmente declarado morto em 2008, os músicos revisitaram algumas das suas letras e lançaram Journal for Plague Lovers (2009), influenciado pelo som da banda na década anterior. Após isso, o grupo investiu em discos ecléticos, bem recebidos pela crítica: O power pop de Postcards from a Young Man (2010), o acústico folk Rewind the Film (2013) e o krautrock Futurology (2014). O trabalho mais recente do grupo é The Ultra Vivid Lament, de 2021. O trio também produziu a coletânea National Treasures – The Complete Singles em 2011. Com mais de dez milhões de cópias vendidas pelo mundo, o Manic Street Preachers é conhecido pela temática política e filosófica nas suas músicas, tendo sido e vencedor nos prémios NME Awards, Q Awards e BRIT Awards. Os músicos também já foram indicados para o Mercury Prize e o MTV Europe Music Awards.

