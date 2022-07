Análise Sony Inzone H9: headsets ideais para gamers

A Sony, bem conhecida pela criação da PlayStation, fez uma incursão no mercado dos periféricos gaming para PC, com a sua série Inzone, oferecendo dois monitores e três headsets direcionados para os jogadores. Os Inzone H9, com cancelamento de ruído, são os headsets topo na linha (sendo o outro o H3 e H7) que combinam o desempenho de áudio da Sony e o cancelamento ativo de ruído, com um conjunto de funcionalidades úteis.

Portanto, trazemos-lhe hoje uma análise a estes poderosos headsets da Sony, os Inzone H9.

Estes headsets funcionam muito bem, oferecendo um excelente som espacial, cancelamento de ruído surpreendente, e um grande conforto de longa duração. No entanto, é atrasado por algumas questões menores, incluindo a acumulação de calor nas almofadas durante sessões de jogo prolongadas.

Especificações Peso: Aprox. 330 g Características gerais Tipo de auscultadores: Dinâmicos e fechados

Diafragma: 40 mm, tipo cúpula (bobina de voz EDCCA), e película PET

Magneto: Neodímio

Resposta de frequência: 5 Hz-20 000 Hz (JEITA)

Controlo de volume: Sim

Estilo para usar: Circum Aural

Modo de som ambiente: 00 Hz-8000 Hz, ECM, e bidirecional Bateria Método de carregamento da bateria: CC 3,85 V - Bateria recarregável de iões de lítio incorporada

Duração da bateria: Max. 32 horas (CR desativado) Especificação Bluetooth Versão Bluetooth: Versão 5.0

Gama efetiva: Aprox. 10 m

Intervalo de frequência: Banda 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Perfil: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Formatos de áudio compatíveis: SBC, AAC Cancelamento de ruído Interruptor ON/OFF de cancelamento de ruído: Sim

Modo som ambiente: Sim

Na caixa

Cabo USB

Transmissor USB

Guia de consulta

O design dos Sony Inzone H9

Os Inzone H9 vêm em branco, com duas almofadas macias, e são bastante semelhantes aos WH-1000XM5 premium da Sony. São confortáveis de usar e seguram bem sem estarem demasiado apertados.

A sua estrutura leve de 330 gramas, aliada à sua característica sem fios, torna fácil esquecer a sua presença durante algumas horas de jogo.

Isto é ajudado pelo som espacial 360 dos headsets e pelo excelente cancelamento de ruído. A partir do momento em que se liga esta opção, com um botão convenientemente localizado do lado esquerdo dos auscultadores, pode aperceber-se de que o ruído à sua volta desaparece.

O ruído do ventilador, o som do trânsito no exterior, ou o zumbido do ar condicionado simplesmente desaparecem.

Todo o processo é de facto relaxante, mas isto poderá não ser tão relevante para uns headsets concebidos para uso interior. Mas se quiser realmente concentrar-se no seu jogo sem distrações externas, os H9 permitem-lhe fazer exatamente isso.

Estes auscultadores também têm um modo ambiente para “deixar entrar” o som exterior. Isso permite que possa ouvir a campainha da porta, por exemplo. Basta clicar novamente no botão de cancelamento de ruído para o alternar.

Os controlos de volume e botões para ligar os headsets, cancelamento de ruído, e Bluetooth estão todos bem colocados do lado direito.

São fáceis de alcançar, estão bem espaçados, e requerem apenas saber onde está cada um deles para uma melhor experiência.

Aplicação Inzone Hub

No PC, pode personalizar o perfil de som dos Inzone H9 através do Inzone Hub - aplicação simples e minimalista.

No separador "Perfil de som" nas "Definições de som", pode escolher entre várias definições predefinidas, tais como "Amplificador de graves", "Música/Vídeo", entre outras definições de equalizador.

Também pode ajustar manualmente os cursores de equalização ao seu gosto e guardar diferentes perfis.

A aplicação desktop permite mesmo ativar ou desativar o cancelamento de ruído, ajustar o volume e personalizar o som espacial.

Utilizar os headsets na PS5 é ainda mais simples do que no PC. Em vez de uma aplicação, controla-se tudo com os botões dos Inzone H9.

Uma interface de utilizador aparece no ecrã quando se ajusta o volume principal ou o volume do jogo e o áudio do chat.

Som e ligações

O som que os H9 emitem através dos seus condutores de neodímio de 40mm é rico e preciso. Os sons ambientais são nítidos e a música (dentro dos jogos, a partir das suas próprias pistas, ou das listas de reprodução de streaming) é um prazer de ouvir.

Estes auscultadores vêm com um transmissor USB que os conectam facilmente, através de uma ligação sem fios de baixa latência (2,4GHz), ao seu PC ou PS5.

Tal como outros auscultadores nesta gama de preços, os Inzone H9 também permitem uma ligação simultânea sem fios e Bluetooth 5.0. Pode ligar-se ao Bluetooth no seu smartphone para receber chamadas ou conversar no Discord enquanto joga.

Não é assim tão útil, uma vez que, de qualquer forma, costumamos executar um chat de voz através do PC ou PS5, mas saiba apenas que existe a opção de o fazer no caso de precisar de atender uma chamada no telemóvel, mas não pode interromper a sua sessão de jogo.

Microfone dos Sony Inzone H9

Por falar em chamadas, o microfone no H9 é decente. Este faz com que a sua voz seja bem transmitida com sons de fundo mínimos, mas há casos em que pode soar estanho e metálico.

Embora não seja muito notório, pode ser um pouco perturbador para a pessoa do outro lado.

Para usar o microfone, basta puxá-lo para baixo para falar e voltar a colocá-lo para cima para o desativar. Pode ouvir um clique suave que indica quando está ligado ou desligado - um toque bastante agradável.

Duração da Bateria

Os Sony Inzone H9 são classificados para 32 horas de utilização (sem cancelamento de ruído) para cada carga completa. A duração, na prática, depende se tem cancelamento de ruído ou Bluetooth ligados. Dão para utilizar durante dois dias, cada dia com pelo menos 10 horas de jogo com cancelamento de ruído ligado e uso intermitente do microfone.

Os H9 não têm um indicador de bateria real em nenhum lugar dos headsets . A única forma de ter uma ideia aproximada do nível da bateria é através da app Inzone Hub, olhando para o ícone da bateria no canto superior esquerdo. Mesmo isso não lhe diz quaisquer números, por isso é praticamente um palpite.

Se ficar sem bateria a meio da sua sessão de jogo, pode simplesmente carregar os H9 com o cabo USB fornecido e continuar a jogar. Ainda assim, a falta de um indicador adequado do nível da bateria nos H9 é algo que a Sony deve corrigir, quer com a atualização do software, quer em futuros modelos Inzone.

Um ponto negativo dos H9 é como podem aquecer depois de os utilizar durante horas. Devido ao desenho confortável dos auscultadores, há uma tendência para aquecerem depois de algum tempo, especialmente se estiver a usá-los em locais quentes e húmidos.

Veredicto dos Sony Inzone H9

Resumidamente, os Sony Inzone H9 são uns bons headsets, para jogos, sem fios, que isolam o utilizador num mundo à parte. Isto porque têm um excelente cancelamento ruído, são bem construídos, leves e confortáveis de usar. Tem alguns potenciais problemas - microfone podia ser melhor, indicador de nível de bateria em falta, e aquecimento durante o uso prolongado - bem como um custo bastante elevado.

No entanto, se tiver cerca de 305€ de reserva para uns headsets de qualidade e puder ignorar os problemas, os Inzone H9 são certamente um excelente periférico a acrescentar ao seu setup.