Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Otherside - Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers (também conhecido como Chili Peppers, RHCP ou Red Hot) é uma banda de rock dos Estados Unidos formada em Los Angeles, Califórnia, a 13 de fevereiro de 1983. O estilo musical do grupo consiste principalmente no funk rock, bem como elementos de outros géneros, tais como punk, rock alternativo, rap rock e rock psicadélico. A banda é constituída pelos membros fundadores Anthony Kiedis (vocais) e Flea (baixo), juntamente com o baterista de longa data Chad Smith e o guitarrista John Frusciante.

Blood Sugar Sex Magik foi o primeiro grande sucesso do grupo lançado em 1991 e até hoje vendeu cerca de 14 milhões de cópias em todo o mundo, além de estar entre os 200 melhores álbuns da história. Durante a turné desse álbum, John Frusciante deixou o grupo por ter lidado mal com o sucesso e seu vício em drogas aumentou, assim a banda recrutou Arik Marshall para concluir a turné. Quando Dave Navarro entra na banda, gravando One Hot Minute, os outros integrantes perceberam que ele não tinha o espírito eufórico da banda e este por sua vez desliga-se dos peppers. Embora bem-sucedido comercialmente, o álbum não conseguiu igualar a aclamação crítica e popular de Blood Sugar Sex Magik, vendendo menos da metade que este. Navarro saiu do grupo logo após a turné. John Frusciante, recém-saído da reabilitação, voltou à banda em 1998 a pedido de Flea. Californication, By the Way e Stadium Arcadium continuaram o sucesso do grupo. Depois de uma turné mundial, o grupo entrou em um hiato prolongado. Em 2009 John Frusciante anunciou que estava deixando a banda amigavelmente para se concentrar na sua carreira solo e o guitarrista Josh Klinghoffer o substituiu até o final de 2019, quando a banda anunciou o retorno de Frusciante. A banda lançou em Agosto de 2011 seu décimo álbum de estúdio I'm with You, que conseguiu ficar em primeiro em 18 países. Em 2016, lançou seu décimo primeiro álbum de estúdio, The Getaway. O álbum foi produzido por Danger Mouse, marcando a primeira vez desde Mother's Milk que os Red Hot Chili Peppers não trabalham com Rubin. O álbum liderou os tops em dez países diferentes. Em Janeiro de 2020, a banda estava em processo de produção do seu décimo segundo álbum de estúdio, Unlimited Love, que será lançado em 2022.

Os Red Hot Chili Peppers ganharam seis Grammy Award (sem contar o de melhor produtor do ano, vencido por Rick Rubin em 2007 por produzir o Stadium Arcadium) e já vendeu mais de 80 milhões de discos em todo o mundo. Atualmente a banda detém o recorde de mais hits número 1 na Alternative Songs (13), e mais semanas no topo dessa lista, além de ter oito singles no Top 40 do Billboard Hot 100 (incluindo três no Top 10) e seis singles número um na Hot Mainstream Rock Tracks. Em 2008 a banda foi homenageada com uma estrela na 1 623 Vine Street da Calçada da Fama de Hollywood e em 2012 foi introduzida no Rock and Roll Hall of Fame.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify