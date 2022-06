Na continuidade dos seus lançamentos, a Huawei apresentou mais uma proposta, agora num nível superior. Falamos no Huawei MateBook 16s, um portátil leve, de alto desempenho e com um ecrã FullView.

O Huawei MateBook 16s otimiza o desempenho e a resolução do ecrã para tornar a sua vida profissional mais fácil. Equipado com o processador mais potente de sempre da Huawei e um ecrã de 16 polegadas, combinação perfeita para profissionais de qualquer área.

Ecrã profissional para otimizar a produtividade

Nos últimos anos, os computadores portáteis finos e leves de 16 polegadas tornaram-se uma tendência de consumo, pelo facto de oferecerem uma melhor experiência visual, aliada a um melhor desempenho na operação de software. Assim, e tendo em conta as crescentes exigências dos consumidores, a Huawei redefiniu o ecrã Huawei FullView para computadores portáteis, criando quatro molduras finas para maximizar o espaço do ecrã e, assim, tirar o máximo partido deste portátil. Mantendo o design clássico Huawei, as molduras do Huawei MateBook 16s variam entre os 5,2mm e os 7,3mm, assegurando uma relação ecrã-corpo de até 90% .

Este portátil apresenta, também, uma relação de aspeto 3:2 mais produtiva para permitir aos utilizadores uma melhor experiência de visualização. Em comparação com o mesmo ecrã de 16 polegadas numa relação de aspeto 16:9 mais económica, o Huawei MateBook 16s oferece mais área de visualização para garantir uma maior produtividade.

Este ecrã Fullview HD de 16 polegadas conta com uma resolução de 2520 x 1680 com uma gama de cores 100% sRGB, relação de contraste 1500:1, 189 PPI e um brilho máximo de 300nits. Com 1,07 mil milhões de cores , o ecrã é capaz de oferecer transições de cor mais subtis e suaves.

Quer seja um designer gráfico que precise de diferenciar a luz e as sombras numa imagem HD, ou um trabalhador de escritório que necessite de olhar para gráficos coloridos, o nível de detalhe que o Huawei MateBook 16s permite alcançar, proporciona uma experiência de visualização gráfica mais confortável e envolvente.

Concebido para profissionais, o Huawei MateBook 16s vem com um teclado extremamente confortável. Valorizando a importância da experiência de utilização, os designers de teclado da Huawei trabalharam, em conjunto com o Huawei 2012 Lab, para melhorar este aspeto.

Exemplo disso é a introdução do desenho de soft-landing, que contempla uma almofada para as teclas que é acionada à medida que estas são pressionadas. No final, é possível manter uma experiência de digitação de qualidade e confortável durante mais tempo.

Desempenho poderoso para multi-tarefas

O Huawei MateBook 16s alimentado por processadores Intel® Core™ de 12ª geração até ao i9-12900H , conta com 14 núcleos e 20 threads e uma frequência turbo de até 5G Hz. Os núcleos de desempenho (núcleos P) maximizam o desempenho e os núcleos de eficiência energética, controlando as tarefas pesadas, como a renderização em tempo real e o video clipping, já os núcleos de eficiência (núcleos E), proporcionam um desempenho dinâmico multi-tarefa e uma eficiência melhorada de tarefas em segundo plano. Assim, podemos dizer que o Huawei MateBook 16s foi maximizado para ser um poderoso dispositivo para ajudar os profissionais em qualquer tarefa.

No que toca a gráficos, o Huawei MateBook 16s utiliza os Intel Iris® Xe Graphics para fornecer capacidades de processamento gráfico excecionais, sendo ideal para designers gráficos e editores de fotografia ou vídeo.

Para proporcionar um melhor desempenho, o Huawei MateBook 16s utiliza o sistema de ventoinha dupla de barbatana ultra-grande Huawei Shark que permite um desempenho eficiente, eficaz e silencioso. Refinando cada componente chave do sistema de arrefecimento, desde o desenho do ventilador de admissão de ar até aos tubos de calor e dissipadores de calor de liga de cobre ultra-fino, a Huawei tem sido capaz de apresentar melhorias significativas neste campo.

Solução inovadora de Smart Conference ideal para o trabalho híbrido

Agora, mais do que nunca, as pessoas enfrentam o modelo de trabalho híbrido e precisam de um dispositivo poderoso em que possam confiar no escritório, na escola e quando trabalham a partir de casa. A pensar nisto, o Huawei MateBook 16s oferece um espaço de reunião ideal, a qualquer hora, em qualquer lugar com a sua solução de Smart Office (Conferência Inteligente) que inclui Som AI e Câmara AI.

Equipado com uma câmara de 2MP 1080p no topo do ecrã com um ângulo de 88° e microfones duplos, esta opção proporciona uma experiência de conferência imersiva, segura e eficiente, que se adapta até aos ambientes mais complexos.

O Modo de Fundo de câmara virtual assistido por Inteligência Artificial permite que o utilizador carregue as sua imagens favoritas como fundo virtual. Através do Modo Eye Contact, o contacto visual é garantido em todos os ângulos, permitindo que ambas as partes comuniquem e se concentrem na videoconferência, tal como, numa comunicação cara a cara. O Modo FollowCam coloca o utilizador no centro do vídeo, de forma automática e sem esforço.

Os algoritmos de redução de ruído assistidos por Inteligência Artificial, são uma das tecnologias subjacentes ao AI Sound, e permitem reduzir o ruído de fundo numa chamada quando o Sound TrueVoice está ligado. Já a funcionalidade Personal Voice Enhancement ajuda a ouvir apenas a voz do orador e o Sound TrueHD auxilia na captação dos detalhes da voz.

Maior oferta de Apps na Huawei AppGallery

Este portátil acrescenta compatibilidade ao nível do sistema para aplicações móveis. Os utilizadores podem procurar uma vasta gama de aplicações móveis – dedicadas a temas como a educação, informação, jogos, produtividade e aprendizagem –, através da Huawei AppGallery. Com apenas um clique, os utilizadores podem instalar aplicações móveis e jogos no portátil, podendo ter, também, duas aplicações ativas em execução ao mesmo tempo.

Experiência inteligente para melhorar compatibilidade entre dispositivos

O Super Dispositivo eleva o Huawei MateBook 16s a um nível totalmente novo de colaboração multi-dispositivo. Ao ser capaz de se ligar a qualquer dispositivo Huawei perto de si, desde auriculares, ratos, teclados, colunas ou smartphones, o Huawei MateBook 16s irá disponibilizar uma experiência de emparelhamento entre dispositivos rápida e simples.

Por exemplo, ao ligar o seu smartphone Huawei ao MateBook 16s poderá ver o ecrã do seu smartphone no ecrã do portátil e operar os dois dispositivos como um só. Também é possível aceder e editar ficheiros, gerir até três janelas em simultâneo, fazer chamadas de vídeo ou áudio utilizando as colunas, microfone e câmara do Huawei MateBook e até utilizar o rato e teclado ligados sem fios para controlar o telefone.

O Huawei MateBook 16s pode ainda ligar-se a um monitor Huawei MateView, para que se possa ver o trabalho num ecrã maior. O portátil também suporta gestão de ficheiros multi-dispositivos e pesquisa AI – que permitem aos utilizadores pesquisar facilmente nos equipamentos conectados, trazendo uma experiência de colaboração entre portáteis e outros.

Desenho estético que inspira

Com um corpo feito de metal de alta resistência, o Huawei MateBook 16s é incrivelmente robusto e tem um aspeto de alta qualidade. O seu acabamento em tons de cinzento é finalizado com um avançado processo de jato de areia cerâmico que dá ao portátil uma superfície texturizada.

A dobradiça permite aos utilizadores desdobrar o portátil sem esforço, apenas com uma mão. O corpo do Huawei MateBook 16s assume uma espessura de 17.8mm e pesa apenas 1.99kg, por isso, os utilizadores não terão problemas em levá-lo consigo para onde quer que vão.

O Huawei MateBook D 16s chega a Portugal no dia 12 de julho e tem como oferta de lançamento os Huawei FreeBuds 4 (PVPR 169,99€), o Huawei Display 23.8 (PVPR 159€) - campanha válida de 29/06/22 a 31/07/22 - e ainda proteção contra quebras do ecrã nos 6 primeiros meses após a compra.

Em termos de preços, o Matebook 16s Intel 12gen i9 H-series/16+1TB/Touch/EVO custará 1.899€ e o Matebook 16s Intel 12gen i7 H-series/16+1TB/Touch/EVO custará 1.699€.