Huawei MateBook D 16: o portátil perfeito para a era do escritório híbrido

A Huawei continua a apostar forte na sua área de portáteis, garantindo as melhores propostas para os seus utilizadores. A prova disso vem hoje, com os novos equipamentos apresentados.

Assim, temos o novo Huawei MateBook D 16, um companheiro fiável para a era do escritório e ensino híbridos, permitindo aos utilizadores libertarem o seu poder criativo.

A força da produtividade num ecrã FullView de 16-polegadas

O novo Huawei MateBook D 16 permite aos utilizadores desfrutarem de períodos prolongados de tempo de ecrã com proteção e perfeição. Apresenta um belo e imersivo ecrã de 16 polegadas FullView com um rácio ecrã-corpo de 90% e uma nova proporção de ecrã de 16:10.

Comparado com o ecrã tradicional de 16:9, o Huawei MateBook D 16 traz uma visão mais ampla pois conta uma proporção de ecrã ligeiramente superior. Esta diferença, que parece mínimo, vai permitir aos utilizadores serem mais produtivos quando trabalham com páginas web, gráficos, dados, e até documentos escritos, e oferece uma excelente experiência de entretenimento.

Além disso, permite que os utilizadores sejam produtivos, mesmo em movimento, graças ao seu corpo metálico leve , de apenas 1,7kg – peso semelhante ao de um computador portátil de apenas 15,6 polegadas – o que o torna num dispositivo altamente portátil.

Os utilizadores regulares de computadores portáteis podem também estar confiantes de que os seus olhos estão protegidos com a ajuda da certificação de Baixa Luz Azul TÜV Rheinland (Hardware Solution) . Esta certificação garante que o Huawei MateBook D16 é capaz de reproduzir com precisão as cores das imagens sem lhes aplicar um filtro amarelo, protegendo ao mesmo tempo os olhos do utilizador. Além disso, o ecrã conta com a opção de escurecimento DC para ajudar os utilizadores a aliviar a fadiga ocular.

Liberte a criatividade com um desempenho potente

O Huawei MateBook D 16 é composto por um processador Intel® Core™ H-Series de 12ª Geração que está disponível até ao -i7-12700H, um TDP de até 40W, RAM de canal duplo e um disco SSD de alta velocidade.

Isto permite-lhe lidar com situações de utilização complexa e multi-tarefa de forma eficiente e sem falhas, tais como análise de dados, compilação de códigos, abertura de múltiplas páginas web, gráficos, ou PowerPoints em simultâneo.

Apesar deste desempenho superior, os utilizadores podem ter a certeza de que o portátil não sobreaquecerá mesmo quando está sujeito a tarefas intensivas, graças ao seu sistema de arrefecimento Huawei Shark fin Fan.

Permitindo aos utilizadores alternar livremente entre o Modo Padrão e o Modo de Desempenho, o Huawei MateBook D 16 satisfaz as várias necessidades de carga pesada de trabalho de escritório e criação de conteúdos.

Com a inovadora tecnologia de Antena Metaline da Huawei, os utilizadores podem desfrutar de redes sem fios estáveis e mesmo sob sinais de Wi-Fi fracos, a velocidade de descarga será aumentada em 55%, enquanto o lag em jogos e videoconferências é reduzido em 57% e 67%, respetivamente.

Além disso, e invulgarmente para um portátil tão leve como o Huawei MateBook D 16, este conta com uma distância de digitação de 1,5 mm, que em conjunto com um design de batimento suave, torna os ressaltos mais ágeis e suaves e a experiência de digitação mais confortável ao longo do dia.

O novo teclado numérico individual permite aos utilizadores trabalhar com gráficos, dados e documentos de forma mais eficiente, enquanto as teclas de atalho físicas possibilitam o acesso direto às funções, frequentemente, utilizadas para uma maior produtividade.

Conferências inteligentes a qualquer hora, em qualquer lugar

Como já foi dito, o trabalho de escritório híbrido está, gradualmente, a tornar-se a norma, e, cada vez mais, as pessoas precisam de uma experiência de reunião imersiva, segura e eficiente em ambientes diversos e complexos.

O Huawei MateBook D 16 é dedicado à construção de um espaço de reunião em qualquer altura e em qualquer lugar com a sua solução de Smart Conference (Conferência Inteligente), que inclui som assistido por Inteligência Artificial (AI) e Câmara AI. A câmara de 1080P assistida por Inteligência Artificial torna a experiência da videoconferência em algo aprazível, graças à qualidade de imagem e às características inteligentes da tecnologia AI.

Durante uma videochamada, a funcionalidade FollowCam da câmara ajusta o ângulo em tempo real para manter sempre o locutor no centro da imagem; assim, mesmo que os intervenientes se movam, o utilizador nunca se distrai do que estão a dizer.

A função Eye Contact usa a tecnologia AI para se ajustar de forma inteligente à linha de visão do utilizador. Desta forma, em vez de parecer que estão a olhar para a câmara, os olhos dos seus interlocutores estão a fixar os seus olhos no ecrã, para que a conversa seja mais natural e confortável.

Um dos fatores mais frustrantes das videochamadas é que por vezes pode ter de arrumar o quarto à pressa ou ser distraído por pessoas que se movimentam atrás de si num café movimentado ou mesmo no escritório. A opção de fundo virtual do Huawei MateBook D 16 permite-lhe manter a sua privacidade e concentração.

Com a solução de Smart Conference pode optar entre fundos estáticos e dinâmicos, tais como escritórios, cafés ou cenários ao ar livre; escolher uma fotografia para ter como fundo ou usar uma imagem criada por AI para distorcer o que está a acontecer atrás de si.

O Huawei MateBook D 16 apresenta, ainda, uma configuração de quatro microfones colocados ao longo das margens do portátil, que permitem suportar a captação de som de fontes até cinco metros de distância do dispositivo. Os algoritmos de redução de ruído assistidos por AI podem também reduzir o ruído de fundo numa chamada, enquanto o Personal Voice Enhancement ajuda-o a concentrar-se no locutor.

Super Dispositivo para uma experiência mais inteligente

O Huawei MateBook D 16 leva a colaboração entre dispositivos a um nível totalmente inovador, graças à funcionalidade de Super Dispositivo , que surge para melhorar a produtividade com uma experiência multi-dispositivos coesa.

Este portátil permite ligar-se sem esforço a outros dispositivos Huawei nas proximidades e colaborar entre todos eles de forma simples. Basta colocar os seus auriculares Huawei, ratos, teclados, ou colunas perto do Huawei MateBook D 16, e o portátil irá descobri-los automaticamente e proporcionar-lhe-á um rápido e fácil emparelhamento.

O Huawei MateBook D 16 pode ligar-se também a um monitor Huawei MateView, para que se possa ver o trabalho num ecrã maior. O portátil também suporta gestão de ficheiros multi-dispositivos e pesquisa AI – que permitem aos utilizadores pesquisar facilmente nos equipamentos conectados, trazendo uma experiência de colaboração entre portáteis e outros.

O Huawei MateBook D 16 chega a Portugal no dia 18 de julho e tem como oferta de lançamento o Huawei Display 23.8 (PVPR 159€) - campanha válida de 29/06/22 a 31/07/22 - e ainda proteção contra quebras do ecrã nos 6 primeiros meses após a compra.

Em termos de preços, o Matebook D16 Intel 12gen I7/16/512 custará 1.299€ e o Matebook D16 Intel 12gen I5/16/512 custará 979€.