Mercedes está a preparar fábricas para produzir carros elétricos

Se há poucos anos alguns viam com reservas o mercado dos carros elétricos, atualmente está mais do que certo que este é um setor onde as marcas querem apostar com afinco, sendo cada vez mais as que têm anunciado novidades neste sentido.

A Mercedes é uma dessas marcas e as mais recentes notícias indicam que a conceituada empresa alemã está agora a preparar fábricas para levar a cabo a produção de uma nova linha de carros elétricos.

Mercedes quer fábricas para produzir elétricos

De acordo com os dados avançados pela agência Reuters, a Mercedes está a ajustar a sua rede de fábricas de forma a conseguir instalações para a produção da sua nova linha de carros elétricos de luxo, ao mesmo tempo que se prepara para mudar-se definitivamente para os elétricos até ao final desta década.

Os dados revelados indicam que a marca alemã tem como objetivos conseguir a redução das emissões de CO2 para metade por cada carro de passageiros ao longo do ciclo de vida até ao final de 2030. Segundo Joerg Burzer, membro do conselho de produção e rede de fornecimento, "estamos prontos para a rápida escalada do volume dos carros elétricos". Burzer adianta ainda que esta nova configuração de fábricas teve por base as conversações entre a administração e os representantes dos trabalhadores da marca.

A Mercedes afirma ainda que as fábricas de Sindelfingen, Bremen e Rastatt, localizadas na Alemanha, assim como a Kecskemet, na Hungria, vão iniciar a produção dos novos modelos de EVs, direcionados para o segmento dos carros de luxo topo de gama, luxo básico e luxo de gama baixa, já a partir de meados desta década.

Os detalhes indicam que os sistemas de bateria vão ser fornecidos por uma rede de produção que conta com fábricas em três continentes. Em comunicado, a marca avança que "a produção local de sistemas de bateria é um fator chave de sucesso para o incremento elétrico da Mercedes-Benz e um componente decisivo para responder à procura global de veículos elétricos de forma flexível e eficiente".

