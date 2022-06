Afinal, quanto vai custar o Nothing phone (1)? Venha descobrir

A Nothing vai lançar o seu primeiro smartphone no início do próximo mês. Muitas das suas características já são conhecidas, mas o grande fator de destaque é mesmo o seu design com tampa traseira transparente e um espetáculo de luzes LED como nunca se viu num smartphone. Além disso, trará à gama média o carregamento por indução e carregamento inverso para alimentar outros dispositivos sem fios.

O preço continua a ser uma grande incógnita... ou não. A Amazon pode já ter revelado o preço para a Europa.

Nothing phone (1) e a estratégia de venda exclusiva por convite

O Nothing phone (1) tem data de apresentação marcada para o dia 11 de julho. O público, perante as informações já reveladas, não parece ter ficado muito surpreendido com as especificações gerais, mas sem dúvida que o design será um fator importante a considerar.

A Nothing está a usar a estratégia que a OnePlus usou quando surgiu o primeiro "flagship killer" do mercado Android, o que faz sentido, considerando que Carl Pei é o fundador das duas empresas. Assim, para ter acesso ao smartphone Nothing phone (1) os potenciais compradores vão ter de estar numa lista de espera e vão ter de ter acesso a um convite para a compra. Estes convites vão ser libertados de forma controlada.

Segundo os dados atualizados no site da Nothing, ao momento da escrita deste artigo, já existiam 180 389 pessoas em lista de espera. Poderá entrar para a lista aqui.

Apesar da faixa de preços ser facilmente previsível, olhando para o que o mercado oferece, ainda existem muitas interrogações. Poderá este ser um "midi range killer" e surgir com preço altamente competitivo ou, por outro lado, dada a distinção ao nível de design, ver o seu preço fixado acima do esperado?

Preços surgem na Amazon

Apesar de toda esta especulação e exclusividade, a Amazon Alemanha publicou listagens de um Nothing phone (1) num pack com os Nothing Ear (1) e foram mencionados os preços por produto, para duas variantes do smartphone. Entretanto, a listagem dos produtos desapareceu da plataforma de vendas.

É possível ver que modelo de 8 GB + 128 GB tem um preço de 469,99 € e um outro modelo de 12 GB + 256 GB tem um preço de 549,99 €. São também visíveis duas cores do smartphone, preto e branco, ambas com a traseira transparente o conjunto de LEDs criado para este modelo.

A verdade é que este pode não corresponder ao preço real do produto e representar apenas uma reserva do espaço de preço, até que seja divulgado o valor oficial. Por exemplo, nas imagens tem que a data prevista para o lançamento do produto é 26 de outubro, quando já existe a certeza de que será apresentado a 12 de julho. Ainda que possa ser colocado à venda apenas alguns dias depois, outubro será muito distante.

De recordar que o Nothing phone (1) virá equipado com um processador da Qualcomm, o Snapdragon 778G, e que virá com Android 12, modificado pela nova interface de utilizador criada pela Nothing, NothingOS.

Ficou surpreendido com este possível preço do Nothing phone (1)?