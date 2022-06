Atari celebra os seus 50 anos com uma coleção com mais de 90 jogos

Os gamers que já andam neste mundo há algum tempo certamente que muito ouviram falar da empresa de jogos eletrónicos Atari. A marca foi uma das que teve um papel fundamental neste segmento, contribuindo significativamente para a crescente popularidade do setor.

Agora a empresa norte-americana celebra 50 anos de existência e, como tal, anunciou a Atari 50: The Anniversary Celebration. Trata-se de uma fantástica coleção com mais de 90 jogos, incluindo os seus títulos mais clássicos, alguns novos e outros conteúdos sobre a marca.

Atari faz 50 anos e lança coleção com 90 jogos

A Atari é uma popular empresa de videojogos norte-americana que foi fundada no dia 27 de junho de 1972 pelas mãos de Nolan Bushnell e Ted Dabney. O primeiro jogo foi o arcade Pong e a primeira consola designava-se Atari VCS (Video Computer System).

Mas agora, completados os seus 50 anos, a marca de jogos anunciou a Atari 50: The Anniversary Celebration, uma coleção com mais de 90 jogos que vai chegar no final deste ano de 2022 para a PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC, através da plataforma Steam. O preço da coleção será de 39,99 dólares.

O pacote é composto pelos clássicos títulos da Atari e também inclui entrevistas com os designers e produtores, documentos de design, ilustrações originais em alta resolução. Para além disso, traz ainda seis jogos novos que a marca desenvolveu especialmente para celebrar este aniversário, os quais acabam por ser uma mistura e reajuste dos títulos clássicos e designam-se Swordquest: AirWorld, Haunted Houses, VCTR-SCTR, Neo Breakout, Quadratank e Yars' Revenge Reimagined.

A empresa revela um pouco daquilo que podemos esperar desta coleção no seguinte vídeo:

Esta lançamento acontece através de uma parceria com a Digital Eclipe, uma empresa especializada na produção de coleções e na atualização de jogos mais clássicos e antigos.

Com a coleção Atari 50: The Anniversary Celebration, a empresa pretende também celebrar os seus trabalhos ao mostrar o quanto os mesmos foram importantes para a história da indústria dos jogos, e de que forma também ajudaram e inspiraram os títulos mais atuais.

Em suma, pela primeira vez, os jogos de plataformas como Atari Jaguar e Atari Lynx serão jogáveis nas consolas mais modernas.