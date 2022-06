A Google tem uma mudança importante na interface do Gmail a decorrer. Esta quer aplicar o Material Design a todos os utilizadores, com alterações grandes no que é oferecido e na utilização que esta interface vai oferecer aos utilizadores.

Até agora a nova interface do Gmail era algo que podia ser escolhida e usada. Em breve a Google vai aplicar esta mudança do Gmail a todos os utilizadores, tornando-a assim o padrão que todos podem usar.

A grande mudança do Gmail começou em fevereiro deste ano, com a nova imagem que a Google preparou para o seu serviço de email. As alterações são bem visíveis e trazem o Material design para o serviço de email da gigante das pesquisas.

Com uma integração grande de vários elementos e serviços, esta nova interface muda completamente a forma como o Gmail é usado. Até agora estava a ser possível a sua utilização para quem decidisse fazer a mudança para a novidade.

A grande alteração que surge, e que a Google anunciou, é que a nova interface está a passar a ser o padrão para os utilizadores do Gmail. Estes passam a poder indicar que querem usa a interface antiga, recusando assim a mudança.

A ideia por trás do novo Gmail é oferecer uma visão integrada que permite aceder rapidamente outras apps da Google, como Chat e Meet numa única interface. Bolhas de notificação também serão exibidas para cada app. No futuro, a Google oferecerá uma experiência de pesquisa unificada para que também mostre resultados de apps integrados, como o Chat.

Claro que será possível usar uma interface mais limpa do Gmail, com a seleção dos serviços que vão ser disponibilizados. Esta personalização é um extra importante e que será certamente usado pelos utilizadores para escolher o que querem ter presente, tal como já o fazem no Android.

Claro que todo este processo terminará com a Google a assumir esta nova interface como padrão e sem possibilidade de mudança. Este momento chegará muito mais tarde e a prioridade é seguir a calendarização que apontava para o segundo trimestre de 2022 esta mudança que está a acontecer.