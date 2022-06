Agora que os carros elétricos são uma certeza, os fabricantes têm de apostar no sentido de tornar estas propostas realmente utilizáveis. Precisam apostar na autonomia e em criar tecnologia para a tornar cada vez maior e assim garantir viagens realmente úteis.

A Mercedes tem estado focada nesta área e o VISION EQXX parece ser a sua montra mais interessante. Este carro elétrico tem estado a somar recordes e agora bateu mais um, ao conseguir realizar uma viagem de 1202 quilometros com apenas uma carga.

Tem sido uma autêntica corrida entre as marcas automóveis para conseguir o máximo de autonomia nos seus carros elétricos. A tecnologia está a ser desenvolvida de forma acelerada e procura garantir o máximo de quilómetros percorridos com uma única carga, sem prejudicar o desempenho geral destes carros.

O VISION EQXX da Mercedes conseguiu dar mais um passo importante neste sentido, ao conseguir percorrer 1202 quilómetros com uma única carga. Esta viagem partiu de Stuttgart e foi até Silverstone, no Reino Unido, passando pela França, por Calais, e depois pelo Eurotúnel para chegar ao famoso circuito de Fórmula 1.

Com este novo valor, o VISION EQXX bate o seu recorde anterior, de 1000 quilómetros, tendo sido realizado numa situação ainda mais próxima do que é a realidade. Envolveu trajetos de cidade e zonas mais planas, onde não conseguiu aproveitar o processo para regenerar energia.

Distância total: 1.202 km

Velocidade média: 83 km/h

Velocidade máxima: 140 km/h

Consumo médio: 8,3 kWh/100 km

Ao longo da viagem, este carro elétrico da Mercedes aproveitou o seu inovador sistema de gestão térmica para atingir um consumo médio de energia de 8,3 kWh/100 km. Aqui encontrou um cenário real e teve condições de tráfego intenso e com temperaturas de verão.

A aguardar na pista para receber o VISION EQXX estava Nyck de Vries, piloto da equipa de Fórmula E da Mercedes-EQ. O holandês de 27 anos não foi gentil com o VISION EQXX, levando-o até à sua velocidade máxima limitada a 140 km/h em todas as oportunidades. A bandeira de xadrez chegou após 11 voltas e gastou a carga remanescente no corredor das boxes com 1.202 quilómetros percorridos.

A Mercedes irá certamente continuar a desenvolver esta sua proposta, tentando aumentar ainda mais a sua autonomia. A tecnologia que for criada irá mais tarde alimentar os carros elétricos da marca e assim colocá-la num ponto onde será extremamente competitiva face ao que o mercado automóvel oferece.