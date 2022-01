Vision EQXX: Concept elétrico da Mercedes-Benz que usa energia solar e faz 1.000 km

Era um segredo bem guardado, mas a Mercedes-Benz finalmente revelou o seu mais novo carro elétrico. Chama-se Vision EQXX e, segundo a marca alemã, trata-se do veículo zero emissões com melhor eficiência energética do mercado.

Conforme havia sido prometido em novembro passado, a Mercedes-Benz apresentou este novo concept que tem uma autonomia de mil quilómetros.

Mercedes-Benz Vision EQXX: um elétrico do futuro

No evento tecnológico a abrir o ano civil, a gigante alemã apresentou online o Vision EQXX. Esta é uma proposta de carro elétrico com uma autonomia de mil quilómetros apenas com uma carga.

O veículo foi pensado para uma política ambientalista, zero emissões, apesar de ter um design desportivo e musculado. A máquina pesa 1.750 quilos e traz uma bateria de 144,4 kWh.

A autonomia é um dos pormenores que chama logo à atenção. A Mercedes fez a estimativa de autonomia após realizar testes de simulação em condições de tráfego real.

Segundo a empresa, o carro consumirá uma taxa de 10 kWh a cada 100 quilómetros. Este consumo, dizem eles, é equivalente a usar uma máquina de secar ou um aparelho de ar condicionado durante três horas.

Esta autonomia resulta não só da tecnologia das baterias, mas também de um conjunto de outras características. Isto é, a fabricante germânica pensou em cada detalhe do Vision EQXX para este ter uma maior eficiência - um exemplo é o seu formato aerodinâmico.

Além disso, este concept recebeu materiais únicos utilizados na construção e também na incorporação de tecnologias relevantes, como um painel solar localizado no tejadilho, que pode acrescentar 25 km de autonomia ao veículo. O carro elétrico tem também algumas peças impressas em 3D.

Energia solar para oferecer mais autonomia

Conforme foi referido, o Vision EQXX vem equipado com 117 células solares no tejadilho. Este módulo foi desenvolvido em parceria com o Instituto de Sistemas de Energia Solar Fraunhofer (ISE), um dos maiores na Europa.

A marca refere que a ideia da instalação destes painéis é compensar o consumo de energia no sistema de alta tensão e aumentar o alcance.

De acordo com a apresentação do elétrico, as células solares adicionarão ainda até 25 km de autonomia em viagens sob condições normais.

No que respeita à motorização, o Mercedes Vision EQXX vem equipado com um motor elétrico de 204 cv de potência sobre o eixo traseiro. Esta motorização permite uma velocidade máxima de 140 km/h.

No que toca ao seu design, a Mercedes conseguiu um coeficiente aerodinâmico de 0,17. Isto foi conseguido graças à construção do veículo com componentes leves.

Interior a pensar no meio ambiente

O seu interior tem o traço bem marcado do luxo e elegância a que a Mercedes já nos habituou. O controlo é feito num grande ecrã de 47,5 polegadas (cerca de 120 cm) com resolução de 8K. Este ecrã estende-se por todo o painel do condutor.

A Mercedes quis pensar à frente no modo de navegação, incluindo assim “o primeiro sistema de navegação 3D em tempo real” em parceria com o Navis Automotive Systems.

Já em termos de revestimento, o tradicional couro foi substituído por materiais renováveis como fibra de bambu a pensar no meio ambiente.