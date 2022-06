Como criar um avatar no TikTok

Assim como já vimos para outras aplicações, como o Instagram e o Facebook, o TikTok também permite a criação de um avatar, para que os utilizadores possam expressar, de forma mais visual, a sua individualidade.

Entre no artigo e saiba como criar o seu.

Além dos filtros e as ferramentas de edição que o TikTok oferece, a plataforma está, assim como outras, a permitir uma maior personalização da experiência do utilizador. Sendo uma aplicação utilizada para partilhar conteúdos com amigos, e não só, os avatares são uma forma interessante de garantir alguma realidade na vida virtual.

Afinal, através deles, e caso os utilizadores pretendam dessa forma, é possível recriar a elementos físicos, aproximando o aspeto virtual daquele que é o verdadeiro.

A funcionalidade foi lançada em junho deste ano e surge com o objetivo de os utilizadores se expressarem criativamente.

Aprenda a criar uma versão animada de si mesmo/a no TikTok

Para efeitos do artigo, foi utilizado o sistema operativo iOS.

Em primeiro lugar, para criar o seu avatar, aceda à aplicação, através do seu smartphone. Toque no botão “+” no centro da barra inferior e, depois, em Efeitos, no canto inferior esquerdo.

Clique no ícone de Pesquisa. Na barra de pesquisa digite “avatar” e selecione a opção “TikTok Avatars”.

Depois de selecionada a opção de “TikTok Avatars” surgirá um avatar padrão em frente à sua cara. Para criar o seu, clique em New. Clique naquele que se parecer mais consigo, ou escolha a primeira opção para criar um de raiz.

A partir daqui o processo é semelhante ao de outras aplicações: pode personalizar o tom de pele, o cabelo, formato da cabeça, as sobrancelhas, olhos, nariz, boca, orelhas e pelos faciais. Tudo isto, acompanhado por música e com movimentos reais. Confira o vídeo:

Depois de ter o seu avatar com o aspeto que deseja, clique em Concluído.

Use e abuse da sua nova imagem virtual no TikTok. Agora, pode personalizar ainda mais os seus vídeos, atribuindo-lhes um aspeto muito mais pessoal.

Leia também: