TikTok distancia-se da rede social Facebook e alega ser uma plataforma de entretenimento

A Meta tenta aplicar nas suas redes sociais aquilo que vai funcionando nas de terceiros. Desta forma, garante que a oferta que capta os utilizadores está concentrada nas suas plataformas. Contudo, um executivo do TikTok quis clarificar que as redes da Meta são sociais e a aplicação de vídeos curtos está destinada ao entretenimento.

As alegações foram feitas, garantindo total respeito pelo responsável pela Meta.

Enquanto CEO da Meta, Mark Zuckerberg tem concentrado nas suas redes sociais, como o Instagram e o Facebook, características de outras aplicações, garantindo que os utilizadores encontram o que precisam e gostam naquelas patenteadas por si. Caso disso são, por exemplo, os vídeos curtos que o TikTok popularizou.

Embora tenha completado a plataforma com lives e outros recursos como a publicidade, o objetivo sempre foi garantir um espaço onde as pessoas pudessem partilhar e consumir vídeos com poucos segundos, dentro de um algoritmo altamente preparado para colar os utilizadores ao ecrã.

TikTok sabe que tem uma receita de sucesso

Por ser formato que resulta e efetivamente prende os utilizadores durante horas, a Meta pescou-o, renomeou-o e incluiu um semelhante no Facebook e no Instagram. E o TikTok parece estar consciente disto.

Aliás, Blake Chandlee, presidente do TikTok de soluções empresariais globais, clarificou que as aplicações são diferentes, têm objetivos diferentes, e que aquela que ele representa não tem qualquer interesse em aproximar-se da de Mark Zuckerberg.

O Facebook é uma plataforma social. Eles construíram todos os seus algoritmos com base no gráfico social. Essa é a sua principal competência. O nosso não é. Somos uma plataforma de entretenimento. A diferença é significativa. É uma diferença enorme.

Esclareceu Blake Chandlee, que trabalhou durante 12 anos no Facebook antes de se juntar ao TikTok, em 2019, numa entrevista à CNBC.

Além disso, o executivo da plataforma de vídeos curtos disse que o Facebook poderá vir a ter problemas, caso tente copiar o conceito do TikTok, pois acabará por oferecer uma experiência inferior aos utilizadores e às próprias marcas.

A par das alegações, o executivo do TikTok garantiu ter um enorme respeito por Mark Zuckerberg e observou que, além das redes sociais da Meta, a plataforma de vídeos curtos conta com uma panóplia cada vez maior de concorrentes espalhados pelo mundo.

