O TikTok veio mostrar que ainda é possível criar uma rede social que inova e revoluciona o que pode ser oferecido. O seu sucesso foi fulgurante e é atualmente a opção para a grande maioria, em especial nos mais novos.

Com este sucesso veio um problema grande. Estamos a passar cada vez mais tempo dentro do TikTok, graças ao seu scroll infinito e à forma como nos cativa. A rede social quer mudar este cenário e ajudar os utilizadores e para isso apresentou agora uma novidade muito importante.

Uma ajuda para os utilizadores do TikTok

Há uma mudança importante na indústria. Se até recentemente o foco era na utilização dos smartphones e das suas apps, este cenário foi invertido e todos querem agora garantir uma necessária pausa, sem esforçar demasiado os utilizadores e a sua atenção.

O TikTok é uma fonte de diversão, mas com o inconveniente de prender demasiado os utilizadores. Há sempre um vídeo novo para ver e para dar um gosto. Assim, e muitas vezes sem dar por isso, os mais novos passam horas a olhar para esta app e para os conteúdos ali apresentados.

Saber o tempo de ecrã é muito importante

Para ajudar os utilizadores, pelo menos a terem noção do tempo que passaram ligados, vão surgir novos alertas. Estes vão ser ativados por omissão, para poder haver uma ideia do tempo passado a ver os vídeos que o TikTok mostra aos utilizadores.

Em especial haverá um grupo de utilizadores que será mais visado neste novo alerta de tempo. Os adolescentes (entre 13 e 17 anos) serão chamados a usar a ferramenta de limitação de tempo de ecrã se passarem mais de 100 minutos na app num único dia.

Mais informação sobre utilização da app

O TikTok também está a adicionar um novo painel de tempo de ecrã que mostra um resumo do uso da app. As estatísticas incluem a quantidade de tempo que a app esteve aberta, um detalhe da utilização diurna e noturna, e contador geral do tempo gasto na app de forma diária.

Após vermos outras redes sociais a colocar esta limitação e até o Android e o iOS apostam nesta mudança, é hora do TikTok assumir uma posição igual. Esta novidades são importantes e dão aos utilizadores os limites que muitas vezes precisam e querem que sejam impostos.