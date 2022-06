A Microsoft tem mostrado muitas novidades importante para o Windows 11 ao longo dos últimos meses. Para além de terminar a próxima grande atualização deste sistema, ainda tem conseguido trazer algumas novidades e melhorias.

É precisamente neste ponto que a mais recente build se focou, trazendo algo há muito esperado. Os separadores do Gestor de Ficheiros estão de volta ao Windows 11, esperando-se que desta vez sejam definitivos e venham para ficar.

As builds do canal Dev do Progrma Insider do Windows 11 têm um propósito bem definido. São o campo onde a Microsoft dá a conhecer novidades e as testa de fora intensiva, para procurara e resolver problemas que surjam no desenvolvimento destas novidades.

É neste espírito que voltam agora as mudanças ao Explorador de Ficheiros do Windows 11. Estas dividem-se m várias áreas, com algumas a ter um maior impacto visual e utilidade do que outras. Assim, surge uma remodelação da parte lateral esquerda, com uma nova imagem.

Claro que o que vai chamar à atenção é mesmo a chegada dos separadores. Estes vão permitir ter várias janelas do Explorador de ficheiros agrupadas numa única interface, sendo por isso mais simples de usar e de gerir pelos utilizadores.

Apesar de estar presente na build 25136, os novos separadores vão chegar de forma limitada aos utilizadores desta versão. A Microsoft quer avaliar de forma cuidada e controlada esta sua novidade, para que fique perfeita para ser usada.

Além desta grande novidade, há outras presentes nesta build. A Microsoft deu melhorias ao Notepad e também ao Media Player. Também os Widgets dinâmicos sofreram alterações. Agora, e para além do tempo, também vão haver ali novas informações sobre desporto e bolsa.

Estas são as grandes novidades que a Microsoft preparou para o Windows 11, numa build que vai abrir caminho para muitas mais novidades em breve. Não se deverá ficar nos separadores no Explorador de Ficheiros e vai certamente ganhar novos espaços em outras apps.