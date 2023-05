WhatsApp: agora já pode ter a sua conta em dois iPhones diferentes

O WhatsApp é uma excelente ferramenta de comunicação, mas tem algumas limitações que são aborrecidas, apesar da Meta, a empresa proprietária da rede, justificar com os motivos de privacidade. Uma dessas limitações cai agora, depois de ter sido prometida há um mês. Finalmente já podemos vincular uma conta do WhatsApp a dois iPhones.

A mesma conta em dois iPhone na aplicação WhatsApp

Esta opção já havia sido lançada para Android. Contudo, faltava o mercado iPhone que agora recebe esta opção.

Hoje, a App Store tem disponível a versão 23.10.76 e refere o seguinte:

Agora pode usar o WhatsApp em vários telemóveis. Para associar um iPhone como dispositivo complementar, toque na opção "Associar este dispositivo" no ecrã de registo do número de telemóvel.

Agora, tal como acontece em Android, a ativação do Modo Companion do WhatsApp acontece na primeira inicialização da aplicação no segundo dispositivo. O utilizador deve iniciar o processo de registo e, em vez de fornecer o número de telefone, selecionar a opção "Vincular este dispositivo para uma conta existente" e seguir o processo de emparelhamento. Claro que é necessário ter um iPhone principal para concluir o processo.

Depois, no iPhone secundário, o utilizador pode enviar e receber mensagens assim como faria no dispositivo principal. Tal como é norma, também nesta situação as conversas são protegidas por criptografia de ponta a ponta, mesmo que sejam visíveis em mais do que um dispositivo.

A sincronização das conversas será feita depois de do utilizador ler o código QR no iPhone principal. Como ele vai passar todos os históricos, é possível que demora algum tempo.

Esta é mais uma novidade que vem trazer maior usabilidade e também juntar-se a outras que aumentam quer a segurança, quer mesmo a tentacularidade da rede.

Deixamos aqui 5 que possivelmente desconhece: