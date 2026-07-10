UE acusa Facebook e Instagram de serem viciantes e poderá exigir alteração do design

A Comissão Europeia concluiu que o Facebook e o Instagram violam a Lei dos Serviços Digitais devido a funcionalidades concebidas para prender os utilizadores ao ecrã. Esta investigação poderá forçar a Meta a redesenhar as suas aplicações e a enfrentar uma penalização financeira nunca antes vista.

Críticas às medidas de proteção atuais do Facebook e Instagram da Meta

Segundo a investigação da Comissão Europeia, a Meta, empresa liderada por Mark Zuckerberg, não avaliou adequadamente os perigos que as suas plataformas representam para o bem-estar físico e psicológico dos utilizadores, afetando sobretudo os menores de idade.

Elementos populares como a reprodução automática de vídeos, as recomendações personalizadas e o scroll infinito são apontados como os principais responsáveis por colocar o cérebro num estado de "piloto automático".

O relatório de Bruxelas aponta ainda falhas graves nas ferramentas que a Meta disponibiliza para combater o uso excessivo. Os mecanismos de gestão de tempo são facilmente ignorados pelos jovens, enquanto os controlos parentais exigem demasiado esforço técnico e disponibilidade por parte dos pais para se tornarem realmente úteis.

De forma geral, as iniciativas de sensibilização para a saúde mental promovidas pela tecnológica norte-americana são consideradas insuficientes para mitigar os riscos associados à dependência digital.

Redesign forçado

Para cumprir as exigências europeias, a Meta poderá ser obrigada a desativar por predefinição a reprodução automática e o scroll infinito, além de ter de reconfigurar o seu algoritmo de recomendação para que este seja menos focado na retenção constante do utilizador.

Caso estas alterações não sejam implementadas e a decisão se torne definitiva, a empresa arrisca uma coima que pode ir até 6% da sua faturação anual global, o que equivale a uma multa potencial de 12 mil milhões de dólares.

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