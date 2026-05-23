WhatsApp prepara funcionalidade que permitirá ver quem está online no momento

O WhatsApp está a desenvolver uma nova funcionalidade que vai simplificar a forma como os utilizadores acompanham a atividade dos seus contactos. A novidade foi descoberta na versão beta da aplicação para iPhone e inclui uma área centralizada dedicada aos contactos online.

Nova área do WhatsApp vai reunir contactos ativos

O WhatsApp continua a trabalhar em novas ferramentas para melhorar a experiência dos utilizadores e a mais recente poderá tornar muito mais prática a consulta do estado online dos contactos. As referências à novidade foram encontradas na versão beta da aplicação para iOS.

Atualmente, verificar se alguém está online exige abrir manualmente cada conversa individual. No topo do chat, a plataforma mostra se o contacto está ativo naquele momento ou quando esteve online pela última vez. Apesar de funcionar de forma simples, este processo pode tornar-se pouco prático para quem comunica frequentemente com várias pessoas ao mesmo tempo.

Segundo as informações divulgadas pelo WABetaInfo, o WhatsApp está a desenvolver uma nova secção dedicada aos contactos. Esta interface deverá apresentar, em primeiro lugar, os contactos favoritos dos utilizadores.

Logo abaixo, será possível visualizar quais os contactos que estão online naquele instante, seguindo-se depois uma lista com pessoas que estiveram ativas recentemente na aplicação.

A funcionalidade ainda não está disponível para os utilizadores da versão beta, embora tenha sido possível ativá-la internamente durante os testes realizados pelo site especializado.

Privacidade continuará a ser respeitada

Tal como acontece atualmente, as definições de privacidade terão um papel importante nesta novidade. Apenas os utilizadores que mantiverem o estado online visível poderão ver também a atividade dos restantes contactos.

Isto significa que quem optar por ocultar o próprio estado online deixará igualmente de conseguir consultar quem está ativo na plataforma. As informações indicam ainda que esta nova área de contactos deverá ficar acessível através do menu de definições da aplicação.

Apesar de a funcionalidade já estar em desenvolvimento, não existe qualquer data oficial para a sua chegada à versão estável do WhatsApp.

A aplicação é conhecida por testar novas ferramentas durante largos períodos antes do lançamento global, pelo que esta novidade poderá ainda demorar algum tempo até ficar disponível para todos os utilizadores.

Leia também: