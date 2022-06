A chegada de ferramentas como o CodeWhisperer ou o Copilot nos últimos dias tem mostrado uma realidade nova para muitos programadores. Estas ferramentas permitem que parte do código seja escrito automaticamente e de forma lógica.

Esta alternativa da Amazon, o CodeWhisperer, foi agora mostrada de forma oficial e está acessível para todos. Esta ferramenta será uma ajuda essencial para muitos e que ajudará a escrever código em muitas situações.

Apesar de ser muito similar ao Copilot da GitHub, o CodeWhisperer da Amazon tem algumas diferenças essenciais e importantes. Este é um serviço baseado em machine learning (ML) e que ajuda a melhorar a produtividade dos programadores ao fornecer recomendações de código com base nos comentários naturais e no código anterior.

O CodeWhisperer verificará constantemente o código do programador e fornecerá sugestões sintaticamente corretas. Ele sintetiza as sugestões levando em consideração o estilo de código produzido pelo programador e os nomes das variáveis, em vez de snippets simples de código.

A Amazon revelou que o CodeWhisperer foi treinado em milhões de linhas de código em repositórios de código aberto, repositórios internos da Amazon, documentação de API e fóruns online. Ao mesmo tempo, a Amazon prometeu não usar código escrito por programadores para treinar a sua ML. Isto é algo que a concorrência não faz.

Para evitar problemas de direitos de autor, o CodeWhisperer deteta se as recomendações de código provavelmente serão semelhantes a dados de treinos específicos. Irá destacar a licença original ao gerar trechos semelhantes aos existentes, colocando a escolha nas mãos do programador.

O CodeWhisperer vai analisar o código numa prescritiva de segurança (para Java e Python) para ajudar a detetar vulnerabilidades. O serviço também inclui um avaliador de referência que deteta se uma recomendação de código pode ser semelhante a dados de treino. Além disso, o CodeWhisperer capacita os programadores a evitar preconceitos, removendo recomendações de código que possam ser consideradas tendenciosas e injustas.

A versão de testes do CodeWhisperer agora está disponível para o VS Code, IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm ou AWS Cloud9. Além disso, atualmente, suporta apenas o Python, Java e JavaScript. Será gratuito durante o período de testes. Não há ainda informações se haverá custos associados à utilização quando for lançada a versão final.