Ucrânia terá atacado a Rússia com drone comprado no AliExpress

É caso para se dizer "quem não tem cão, caça como gato". Isto é, por falta de equipamento militar sofisticado, a resistência ucraniana estará a usar drones que se podem comprar online, para atacar interesses do inimigo invasor, os russos. Segundo algumas afirmações, uma das maiores refinarias da Rússia foi atacada por um drone ucraniano na quarta-feira.

De acordo com novas informações, estes drones podem ter sido adquiridos de uma empresa chinesa de comércio eletrónico, AliExpress.

Guerra na Ucrânia: Armas voadoras "low cost"?

A maior refinaria de petróleo do sul da Rússia foi atingida por um ataque de drone na quarta-feira passada (22). O ataque provocou um grande incêndio, segundo as autoridades locais e canais de informação russos.

Imagens publicadas nas redes sociais mostraram um drone a voar em direção à refinaria de Novoshakhtinsk, no oblast de Rostov, que fica a cinco quilómetros da fronteira com a Ucrânia.

Minutos depois dá-se uma explosão e as imagens mostram um incêndio.

As imagens do drone suicida viajaram pelo mundo e não tardou para que alguém identificasse o tipo de aparelho voador. Isto porque até então, todas as informações sobre os drones usados pelas forças da Ucrânia eram relacionados com o Bayraktar TB2 de fabrico turco.

Estes drones de caça de média altitude e longa resistência (MALE) são desenvolvidos pela empresa turca Baker. Estima-se que os drones turcos custem cerca de 5 milhões de dólares, o que levou os especialistas a rejeitar que a Ucrânia destruísse um destes equipamentos numa ato kamikaze.

Um drone por 9.000 euros

De acordo com o site War Zone, os drones utilizados serão característicos do modelo vendido no site da empresa chinesa de comércio eletrónico AliExpress. Um modelo era muito mais barato do que o seu clone turco (cerca de 9.000 euros) e foi convertido numa arma de guerra decisiva.

Nas redes sociais, não faltam argumentos para se inclinar para esta conclusão. Tamanho, tipo e até som... As imagens foram amplamente examinadas e o veredicto foi definitivo.

Assim, o drone utilizado será o Skyeye, que é vendido a um preço que pode ir de 5.000 a 15.000 euros no site AliExpress. Conforme a descrição do equipamento, o drone poderá transportar uma carga de 30 a 45 kg.

Os ucranianos parecem tê-lo transformado numa arma de guerra de baixo custo, mas altamente eficaz.