Programar é, em muitos casos, quase uma arte e requer muitos anos de aprendizagem e prática. Não existem atalhos que podem ser tomados, devendo ser aprendidas as linguagens de programação certas e que garantem os melhores resultados.

O Github tem as ferramentas certas para dar aos programadores e agora lançou uma novidade importante para ajudar a criar código. O Copilot é a ferramenta certa para ajudar programadores a criarem código eficiente

Há muitos anos que o Github, que agora pertence à Microsoft, se dedica a criar ferramentas para ajudar os programadores e o seu código. Estas têm funcionado de forma passiva, não tendo qualquer capacidade de criação autonoma ou inteligente.

Isso mudará agora com a apresentação do Github Copilot, uma ferramenta dedicada a escrever código, ajudando os programadores. Estes vão ter a capacidade de ter acesso a esta ferramenta que usa a IA para avaliar o código presente e assim gerar as funções necessárias.

Para garantir uma utilização completa e alargada, esta proposta do Github poderá ser usados nas principais ferramentas que os programadores usam. Assim, este poderá ser integrado no Visual Studio Code, Neovim e JetBrains, entre outros IDEs.

O Github Copilot esteve em testes durante o último ano e está agora finalmente acessível a todos os utilizadores. Terá um custo de 10 dólares mensais ou 100 dólares anuais. Para ajudar na utilização, esta nova ferramenta é gratuita para estudantes e para quem fizer a manutenção de projetos opensource de grandes dimensões.

Neste período de 1 ano, o Github Copilot conseguiu garantir 1,2 milhões de programadores que o testaram de forma intensiva. Nos projetos onde esta ferramenta esteve ativa, 40% do código já foi escrito de forma automática e com sucesso.

Esta é uma excelente ferramenta e mostra o empenho que o que esta plataforma da Microsoft tem. O Github Copilot poderá mudar a forma como os programadores trabalham, garantindo mais tempo para estes poderem ter outras atividades, focadas nos seus interesses.