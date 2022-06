SCULPFUN: conheça duas máquinas de corte e gravação a laser

As máquinas de corte e gravação a laser são muito úteis para pequenos negócios ou para quem gosta de fazer projetos DIY. Permitem criar projetos sobre vários materiais, como a madeira, cartão, acrílico ou bambo, entre muitos outros, de forma rápida e com elevada qualidade.

Hoje sugerimos duas opções da marca SCULPFUN.

SCULPFUN S9

A SCULPFUN S9 é uma máquina que permite fazer gravação a laser numa área de 410 x 420 mm em inúmeros materiais. Destacam-se a madeira, cartão, plástico, cerâmica e xisto, entre outras.

A lista de materiais de corte é ligeiramente diferente, sendo que inclui madeira, acrílico, cartão, bambo, tecido, board KT e placa de plástico.

A máquina tem uma potência energética de apenas 30W, onde o díodo a laser varia de 5,5 a 6W. O comprimento de onda do laser é de 455±5nm e a precisão é de 0,01mm. Neste caso, o foco a laser é quadrado de 0,06 mm, o que acabar por oferecer uma elevada precisão.

A espessura mínima da gravação é de 0,08 mm e corte pode ir até aos 15mm em madeira e 10 cm em acrílico.

A máquina de gravação e corte a laser SCULPFUN S9 está disponível por 262,63€, utilizando o código de desconto TC5916 (válido até dia 30 de junho). O envio é gratuito, com entrega rápida a partir de armazém na Alemanha.

SCULPFUN S6 Pro

A máquina de gravação e corte a laser SCULPFUN S6 Pro tem muitas semelhanças em relação à opção anterior. Trabalha numa área de 410 x 420 mm e também permite gravação em madeira, cartão, plástico, cerâmica, metal e xisto. Relativamente ao corte podemos destacar a madeira, acrílico, cartão, bambo, tecido, board KT e placa de plástico.

Neste caso, tem uma potência energética de apenas 30W, onde o díodo a laser varia de 5,5 a 6W. O comprimento de onda do laser é de 455±5nm e a precisão é de 0,01mm. A S6 Pro tem lente de foco fixo, tendo este que ser calibrado de forma manual, mas este é de 0,08mm.

A espessura da madeira que é capaz de cortar também só vai até ao 10mm, ao contrário do 15mm da versão anterior.

De referir que, em ambas as opções, os dados são transmitidos através de uma ligação USB. Os formatos aceitáveis ​​são PNG, JPG, DXF, BMP, NC e outros arquivos de imagem. É compatível com Windows e Mac. No entanto, a S9 ainda é compatível com vários softwares de corte, como LightGRBL, LightFire, LightBurn, GrblController e Benbox.

A máquina SCULPFUN S6 Pro está disponível por apenas 241,80€, com o código CCS6 (válido até 30 de junho). Também neste caso, os portes são gratuitos e não sujeito a taxas adicionais, com entrega em 3 a 5 dias.

