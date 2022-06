O Watch GT 3 Pro é uma declaração clara da Huawei face ao que consegue criar na área dos smartwatches. Depois de muitos modelos únicos e cada vez mais interessantes, este é o relógio que a marca quer tornar como o padrão do mercado, em especial no campo do design e das funcionalidades.

Se à primeira vista este é um relógio tradicional, é com a sua utilização e a atenção ao detalhe que tudo se revela. Esta (quase) peça de arte está agora no nosso mercado e, por isso, o Pplware vai dar a conhecer o que o destaca e o torna único.

Um relógio ou um smartwatch? Na verdade, ambos

Uma das apostas mais bem conseguidas da Huawei está na sua área de smartwatches. Tem crescido de forma única e é hoje um dos principais players, muito graças aos diferentes modelos que tem lançado, sempre num crescendo rumo ao que o Watch GT 3 Pro representa.

Esta nova proposta da Huawei assume um papel importante e é uma aposta grande da marca, ao estrear novos materiais e novas linhas de design. O modelo de 46 mm tem um acabamento de titânio, já no modelo dedicado ao público feminino, há uma proposta única de cerâmica, algo que não é comum noutras marcas.

Se, na verdade, vemos no modelo de 46 mm uma linha bem conhecida nos smartwatches da Huawei, a verdade é que este inova e muda completamente o seu design. Com uma construção sólida e bem estruturada, tem detalhes e recortes que se destacam e elevam a coroa central deste relógio. Foi possível comprovar este detalhe com a utilização que demos, destacando-se neste caso ainda mais o mostrador.

Este é claramente um equipamento de qualidade superior, quase luxuoso, mas que se torna acessível e simples de usar no dia a dia. Sólido, bonito e bem construído, o Huawei Watch GT 3 Pro marca presença pela sua sobriedade e qualidade que emana. Apesar do seu tamanho, este relógio não é pesado e não trouxe incómodo durante a utilização diária a que foi sujeito.

Curiosamente, fomos abordados diversas vezes com questões sobre este equipamento, em especial sobre o seu design e sobre as suas funcionalidades. Este pormenor garante que o smartwatch será mais um caso de sucesso da Huawei.

O modelo a que o Pplware teve acesso foi o de 46 mm, com pulseira de couro, mas a marca tem várias propostas no mesmo modelo, como uma versão com bracelete de titânio e outra com bracelete de fluoroelastómero preto.

Specs Huawei Watch GT 3 Pro Dimensões: 46,6 mm x 46,6 mm x 10,9 mm Tamanho da caixa: 46,6 mm Dimensão do pulso: 140 - 210 mm Peso: Cerca de 54 g (sem a bracelete) Ecrã: Ecrã a Cores AMOLED de 1,43 polegadas. O ecrã tátil AMOLED é compatível com gestos de deslizar e tocar. Caixa do relógio - Materiais: Titânio + Vidro de safira Pulseira: Bracelete de fluoroelastómero preto, Bracelete em couro cinzento, Bracelete em Titânio Sensores: Acelerómetro

Giroscópico

Magnetómetro

Sensor ótico de frequência cardíaca

Barómetro

Sensor de temperatura Botão: Botão para ligar / desligar, botão de funções, suporta operações como premir e manter e a rotação da coroa do relógio Porta de Carregamento: Carregamento sem fios Requisitos de Sistema: HarmonyOS 2 ou posterior, Android 6.0 ou posterior, iOS 9.0 ou posterior Resistência à Água: IP68, 5 ATM, Mergulho (até 30 metros) Conectividade: Compatível com GPS

Compatível com NFC (alguns países)

Compatível com Bluetooth Ambiente: Temperatura: - 20 °C a + 45 °C, Humidade: 5% ~ 95% (sem condensação) Bateria: até 14 dias em utilização típica.

até 8 dias em utilização intensiva. Colunas: Compatível Microfone: Compatível Carregamento: 5V, 2A Na Caixa: 1 Relógio

1 Base de carregamento sem fios (incluindo o cabo de carregamento)

1 Guia de Utilizador, Informações de Segurança e Cartão de Garantia

Um design único e materiais nobres sempre presentes

Este smartwatch prima pelo seu design único, onde todos os elementos se agrupam de forma natural. O ecrã de safira é resistente, com proteção anti riscos quer para a utilização normal do dia a dia, quer para situações mais agressivas.

À direita temos os dois únicos botões presentes, sendo que cada um tem uma forma e função diferentes, sendo que a coroa rotativa de titânio fica no topo e permite controlar de forma completa o relógio.

Da utilização que demos, durante os testes realizados, tornou-se quase natural usar a coroa para navegar na interface do Watch GT3 Pro. O segundo botão acabou por ser reconfigurado para uma funcionalidade mais óbvia, isto porque a vertente desporto não era a mais importante para o utilizador.

Abaixo há um botão/sensor, que permite o acesso às funções de desporto, configurável e personalizável, mas que assume mais funções. Este é, na verdade, um sensor ECG que irá em breve ser usado para fazer um eletrocardiograma.

A parte menos visível é mesmo a zona inferior, onde a Huawei colocou todos os sensores que estão no Watch GT 3 Pro. A somar a isso temos a zona de carregamento, que fica arrumada nesta área que é de cerâmica nanocristalina, o que garante um conforto permanente.

Durante os teste, esta zona nunca trouxe incómodo ou aqueceu demais. Os materiais presentes garantem esta quase impercetível presença.

Autonomia para vários dias

Um ponto onde o Watch GT3 Pro se destaca, seguindo o que a Huawei tem nos restantes modelos, é na bateria. Conseguimos ter uma duração de 14 dias numa utilização normal, tal como a fabricante promete.

Com carregamento sem fios, é simples e rápido de colocar a carregar e de forma relativamente rápida. Nos nossos testes, uma vez mais os valores foram ao encontro daquilo que é prometido: 25% da bateria em apenas 10 minutos, ou 100% em menos de hora e meia.

Nos modelos dedicados ao público feminino , estes valores decrescem ligeiramente. Temos 7 dias de bateria numa utilização típica e 4 dias em utilização intensiva e um tempo de carregamento ligeiramente maior.

HarmonyOS, App Gallery e as apps estão presentes

A escolha da Huawei para dar suporte ao Watch GT 3 Pro só podia ser uma. Falamos do HarmonyOS que continua a ser, do nosso ponto de vista, uma opção acertada. Esta versão continua a dar aos utilizadores os elementos certos, sem necessidade de extras essenciais.

Ainda assim, a Huawei continua a investir no seu sistema e quer dar-lhe mais. A prova disso é a possibilidade de usar apps que complementam e elevam ainda mais a oferta que podemos usar neste relógio.

Tal como tem acontecido nos modelos anteriores, o GT 3 Pro baseia toda a comunicação com o smartphone na app Saúde da Huawei. Esta tem crescido e é a montra dos dados recolhidos e interpretados, bem como a gestão de mostradores de relógio e até das apps instaladas.

A experiência da Huawei nesta área, fruto dos seus vários anos a criar smartwatches e smartbands está bem presente. A maturidade da app permite uma leitura simples e rápida dos dados, bem como a própria gestão dos equipamentos ligados.

Nos testes realizados não foi usado um smartphone Huawei e mesmo assim a app teve um comportamento irrepreensível. Foi simples de encontrar e instalar na Play Store do Android, tal como acontece na App Store da Apple, e a ligação do Huawei GT3 Pro ao smartphone foi simples, rápida e livre de qualquer procedimento complexo. Bastou ler o código QR presente na caixa deste relógio e fomos encaminhados para a app.

Em momento algum, quer na configuração, quer na utilização no dia a dia, houve qualquer problema e a integração é transparente, tanto no Android como no iOS. Esta parece uma app nativa e isso dá uma liberdade grande ao utilizador que não tem de se preocupar.

Outra característica interessante do Watch GT 3 Pro é a sua capacidade de receber chamadas diretamente no relógio. Estas chegam via Bluetooth e garantem uma boa qualidade de conversação, tal como acontece com a versão anterior.

A somar a todas estas caraterísticas, sensores e um design único , o novo smartwatch da Huawei conta ainda com GPS e NFC. Este é um legado dos modelos anteriores e que neste continuam presentes e a ser úteis no dia a dia.

O foco na saúde e no bem estar do utilizador

Mesmo sendo um relógio clássico e com todas as caraterísticas de um smartwatch, a Huawei quis tornar o Watch GT 3 Pro um ponto central para a recolha de informação de saúde dos utilizadores.

Com um leque de informação útil e essencial, temos no Watch GT 3 Pro a medição da frequência cardíaca, SpO2, sono e monitorização de stress. Estes elementos são usados para monitorizar o utilizador e podem estar permanentemente ativos e a ser controlados.

Cada um destes fluxos de dados de saúde do utilizador são controlados de forma isolada e com uma atenção especial.

Ao avaliar os dados recolhidos, quer associados ao sono, quer à medição da frequência cardíaca e SpO2, os valores são próximos dos reais, tendo alguns deles sido mesmo comprovados por equipamento médico dedicado.

Uma vertente de desporto num smartwatch de elite

Algo que não podia faltar no Huawei Watch GT 3 Pro é toda a sua vertente dedicada ao desporto, apesar do seu aspeto premium.

A Huawei quis cobrir quase todas as áreas da atividade física e, por isso, garante que mais de 100 atividades que podem ser monitorizadas com o Watch GT 3 Pro. Estas são variadas e focam-se em desportos profissionais ou a uma simples corrida de final de tarde ou uma ida ao ginásio e a experiência que conseguimos obter da sua utilização mostra isso mesmo

Algo que a marca quis destacar e tornar como elemento diferencial foram dois desportos. Falamos do golfe, onde são registados os dados profissionais, como a velocidade e o tempo da tacada, o tempo de backswing e o tempo de downswing. Há ainda demonstrações úteis e sugestões para elevar o seu jogo a um novo patamar.

Outro elemento único é o mergulho, onde o Watch GT 3 Pro conta com classificação IP68 de até 5 ATM para resistência à água e suporta uns espantosos 200 ciclos de pressão de água. Isto garante que pode ser utilizado em mergulhos livres até 30 metros de profundidade.

Mas o Huawei Watch GT 3 Pro é mesmo uma escolha certa?

A proposta da Huawei destaca-se em duas frentes , sendo por isso uma escolha quase óbvia, para quem procura um produto de topo. Além disso, olhando ao mercado geral, este é também um equipamento que define padrões no que toca em áreas essenciais.

Falamos aqui da duração da bateria, da qualidade de construção e até da informação de saúde que consegue reunir, processar e apresentar ao utilizador. É uma proposta com um design único e que se destaca de forma natural na longa lista de propostas que o mercado tem.

Os preços do Huawei Watch GT3 Pro de 46 mm ajustam-se ao que oferece e situa-se nos 400 euros (modelo fluoroelastómero preto ou couro cinzento) ou 520 euros (modelo titânio). Já o modelo de 43 mm, fica nos 500 euros (cabedal branco) ou nos 620 euros (modelo cerâmica), fruto da utilização da cerâmica, um material de construção único.

A Huawei volta a mostrar que está de corpo e alma na sua área de smartwatches. As propostas continuam a melhorar e a ganhar funcionalidades, com um design único e caraterísticas que o colocam no topo das listas de preferências dos consumidores.

Huawei Watch GT 3 Pro

