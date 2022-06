A Samsung continua a ser a marca de smartphones mais vendida na Europa, bem como no mundo, mas a procura por estes dispositivos tem caído drasticamente. Depois de dois anos difíceis por causa da COVID-19 e da escassez de chips, 2022 parecia ser um ano de verdadeira recuperação... mas a guerra veio alterar tudo novamente.

A Samsung deverá ter um enorme stock de smartphones retido, sem procura. Fontes falam em 50 milhões de dispositivos.

De acordo com uma publicação feita por um meio de comunicação sul-coreano, a Samsung está a enfrentar um grave problema de stock. Serão, na verdade, mais de 50 milhões de smartphones parados, além daqueles que os revendedores já têm.

Samsung terá stock de 50 milhões de dispositivos

A Samsung terá como objetivo para este ano vender cerca de 270 milhões de smartphones este ano, mas os 50 milhões parados já representam 18% deste valor. Um valor aceitável para ter em stock é de cerca de 10%, pelo que o problema para a fabricante parece ser real.

Será a linha A, a mais vendida da Samsung, que maiores dificuldades está a ter para sair dos armazéns. Além da oferta feroz nesta gama, ainda existem os problemas de baixa procura a nível mundial.

Face a estas quebras nas vendas, a empresa já terá reduzido a sua procura por componentes junto dos seus fornecedores em 30% a 70% entre abril e maio. Além disso, as vendas de 20 milhões de unidades por mês contabilizadas no início do ano, caíram para 10 milhões em maio.

O ano de 2022 previa-se que fosse um ano de crescimento depois de dois anos fustigados pela pandemia e escassez de componentes, pelo que as previsões da fabricante deverão ter sido revistas em alta, tal como as de outras empresas do setor. Contudo, a guerra que acontece na Ucrânia está a trazer consequências económicas graves para todo o mundo, com um aumento generalizado da inflação.