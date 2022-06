O mercado de smartphones tem estado a atravessar um período de grande oscilação nas vendas, fruto de vários fatores complicados. Apesar das vendas terem diminuído consideravelmente, a preferência por algumas marcas mantém-se.

Os dados mais recentes, mostram que a Samsung continua a dominar o mercado dos smartphones na Europa, com a concorrência a manter-se numa distância confortável. O problema são os valores de vendas, que atingem novamente valores mínimos.

O mercado dos smartphones na Europa tem seguido as tendências que os restantes apresentam ao longo do tempo. Dominados pela Samsung, seguem depois com a presença da Apple e da Xiaomi, com estas duas últimas muito próximas entre si.

A informação que a Counterpoint Research agora apresentou vem confirmar isso mesmo, com novos valores, referentes ao início de 2022. Assim, a Samsung domina o mercado de smartphones na Europa, com 35%. Este valor está abaixo dos 37% que tinha há 1 ano.

A lista segue com a Apple, que assume para si 25% da quota deste mercado, subindo 1% dos face aos valores de 2021. Já a Xiaomi conseguiu assumir 14%do mercado dos smartphones, com uma descida bem visível face aos 19% que tinha há um ano.

A perda de mercado de 2% da Samsung no primeiro trimestre de 2022 pode ser atribuída a todo o segmento europeu estar a passar por uma fase difícil. Observadores da indústria dizem que um total de 49 milhões de smartphones foram enviados para a Europa no primeiro trimestre de 2022, atingindo o ponto trimestral mais baixo desde o primeiro trimestre de 2013.

O mercado europeu de smartphones está a sofrer estas perdas devido à escassez de componentes relacionados à COVID e ao conflito russo-ucraniano. Os gastos dos utilizadores também estão a cair devido ao aumento dos níveis de inflação.

Os valores agora obtidos são os piores de que há memória nos últimos meses. Atingiu-se agora valores de 2013 e espera-se que este comportamento do mercado de smartphones se mantenha nos próximos meses. Quanto a marcas, a Samsung deverá continuar a dominar, seguida da Apple e da Xiaomi.