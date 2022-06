A Sony tem um papel importante no desenvolvimento das câmaras fotográficas de smartphones, equipando com os seus sensores muitos dos que utilizamos diariamente e que nem sabemos de tal facto. Quando lançou o Sony Xperia Pro-I equipou-o com um sensor de 1", o mesmo que havia sido já utilizado na câmara fotográfica compacta RX100 VII. Para a Xiaomi deverá surgir algo completamente novo.

Uma nova linha de smartphones será apresentada a 4 de julho e um deles virá com um sensor novo da Sony chamado de IMX989. Mas existirão mais novidades.

A Xiaomi apresentará a série 12S a 4 de julho e já confirmou que será um trio de smartphones. Haverá um modelo base Xiaomi 12S, um Xiaomi 12S Pro e um poderoso Xiaomi 12S Ultra.

Foi também indicado que este último terá um sensor de câmara de 1” completamente novo da Sony, chamado IMX989. Este sensor, neste smartphone, poderá, no entanto, nunca chegar às nossas mãos. Os rumores indicam que a Xiaomi terá esta linha exclusiva para o mercado chinês. Ainda assim, com os rebrandings habituais, nenhuma hipótese está excluída.

Este será um sensor semelhante ao que a Sony já colocou no seu Sony Xperia Pro-I, mas com melhorias. No entanto, os pormenores da construção do sensor não foram reveladas.

Algumas especificações conhecidas da série Xiaomi 12S

O modelo base Xiaomi 12S terá um "pequeno" ecrã AMOLED de 6,28" com uma taxa de atualização de 120 Hz. Terá duas opções de RAM e duas opções de armazenamento: 8/12 GB e 128/256 GB, respetivamente. O conjunto da câmara traseira será de 50 MP + 13 MP (ultra grande angular) + 5 MP (macro), a frontal será de 32 MP.

Estes também são os primeiros smartphones a revelar o trabalho entre a Xiaomi e a Leica ao nível das câmaras e funcionalidades fotográficas.

Na página de venda JD.com, os smartphones já estão listados e em fase de pré-reserva, contando com mais de 200 mil reservas, o que parece anunciar mais um grande sucesso da fabricante chinesa.

No dia do evento, a 4 de julho, será também anunciado um novo relógio apelidado de Xiaomi Band 7 Pro, com um ecrã mais largo que uma Mi Band habitual. O Xiaomi Book Pro 2022 será também dado a conhecer com ecrã OLED de 14" e resolução 4K.