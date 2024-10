Qual o serviço de streaming de música que oferece o melhor plano familiar em 2024?

Está a tentar descobrir qual é o melhor serviço de streaming de música para si e para a sua família? Deixamos uma lista deles para que possa decidir o que é mais importante - preço, qualidade de som ou ambos.

Amazon Music Unlimited

A Amazon Music Unlimited é um serviço on-demand sem anúncios que oferece acesso online e reprodução offline ao catálogo completo de 100 milhões de músicas e podcasts da Amazon. Existem mais de 70 milhões de músicas em FLAC sem perdas de qualidade de CD (com a marca HD), milhões de músicas em HiRes (com a marca Ultra HD) e um número desconhecido de músicas em áudio espacial.

O acesso a todos estes formatos sem perdas está incluído no preço da subscrição básica. Uma subscrição do plano familiar custa 13,99€/mês e está disponível com um teste gratuito de 3 meses! O plano familiar permite um máximo de seis contas com streaming em até seis dispositivos em simultâneo.

Os planos para estudantes estão disponíveis para o serviço, mas não há plano para casais.

Apple Music

A Apple Music tem vindo a aproximar-se lentamente dos outros serviços de streaming, oferecendo streaming sem perdas de 100 milhões de músicas em formatos de qualidade de CD, alta resolução e espacial. Com a recente adição do complemento gratuito Apple Music Classical, combinado com a sua fácil integração no ecossistema Apple, esta é uma proposta atrativa, especialmente para os utilizadores de iPhone, iPad e Mac.

Um plano individual custa 7,49€/mês e uma subscrição familiar para um máximo de seis membros custa 11,99€/mês.

Estão disponíveis planos para estudantes, mas não existem planos para casais.

Deezer - 120 milhões de músicas

O Deezer Premium é um serviço on-demand, sem anúncios, que oferece acesso online e reprodução offline de 120 milhões de músicas em FLAC sem perdas com qualidade de CD e que lhe custará 11,99€/mês. O plano familiar está disponível para um máximo de 6 utilizadores e um total de 13 dispositivos nos 6 perfis Deezer Family - custa 19,99€/mês. Cada utilizador pode ter o seu próprio perfil, o que permite às crianças, aos adolescentes e aos pais desfrutar da música de que gostam.

Para quem tem um orçamento apertado e não vive em Portugal - está indisponível no país - existe o Deezer Free, que é um serviço de streaming gratuito suportado por anúncios, sem modo offline e com uma qualidade de streaming reduzida (128 kbps MP3).

Spotify - o serviço de streaming de música mais utilizado

O Spotify oferece planos de subscrição Individual, Duo, Família e "Universitário". Uma subscrição Individual custa 7,99€/mês e uma subscrição Duo custa 10,49€. Uma subscrição familiar para 6 pessoas custa 13,99€/mês. Apesar das promessas de uma opção de transmissão sem perdas, esta ainda não se concretizou. O plano "Universitário" custa 4,49€/mês.

Tidal

Recentemente, o TIDAL juntou os seus planos HiFi e HiFi Plus num único nível de baixo preço, com opções individuais, familiares e de estudante.

O individual oferece mais de 110 milhões de músicas em FLAC de alta resolução e Dolby Atmos sem perdas; sem anúncios, audição offline e misturas personalizadas, listas de reprodução e sessões ao vivo por 7,49€/mês. Os ficheiros MQA continuam disponíveis quando são fornecidos pelas editoras dos artistas.

O familiar (até 6 membros) oferece mais de 110 milhões de músicas em FLAC de alta resolução e Dolby Atmos sem perdas; listas de reprodução limpas e conteúdos selecionados para crianças e cada membro tem uma conta individual. O plano familiar custa 11,99€/mês.

YouTube Music

O YouTube Music oferece acesso a um serviço de streaming sem anúncios com mais de 100 milhões de músicas e vídeos. Um plano individual custa 6,99€/mês e um plano familiar para até 6 pessoas custa 10,99€/mês. Uma subscrição de estudante pode ser obtida por 3,49€/mês, mas não existe um plano para casais.

A qualidade de áudio é 256 kbps AAC e Opus, que é a mais baixa de todos os serviços aqui.

