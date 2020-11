Virgin Hyperloop faz história ao completar a sua primeira viagem tripulada

Provavelmente estaremos a ver o transporte do futuro. Isto é, Elon Musk sonhou, desenvolveu e apresentou há uns anos o Hyperloop. Segundo ele, esta forma de viajar revolucionará planeta, acabará com as filas de trânsito e a velocidade acima dos mil quilómetros por hora transportará pessoas e carga em minutos, quando atualmente demoram horas. Agora, pela primeira vez, esta projeto recebe um módulo de transporte da Virgin e faz a sua primeira viagem tripulada.

O teste foi conduzido nas instalações DevLoop da empresa no Nevada, na qual dois passageiros foram enviados através de um tubo de 500 metros de comprimento a velocidades de cerca de 160 km/h.

Virgin Hyperloop faz história

O Hyperloop Virgin realizou pela primeira vez um teste do seu sistema de transporte ultrarrápido com passageiros humanos. Esta viagem ocorreu na tarde de domingo nas instalações de testes DevLoop no deserto fora de Las Vegas, Nevada. Os dois primeiros passageiros foram o diretor de tecnologia e cofundador da Virgin Hyperloop, Josh Giegel, e a chefe de experiência de passageiros, Sara Luchian.

Depois serem devidamente sentados e seguros, dentro do Hyperloop Pod vermelho e branco, com traços futuristas, Pegasus, o processo passou por uma câmara de descompressão, enquanto o ar dentro do tubo de vácuo fechado era removido. Posteriormente, o pod acelerou até uma velocidade rápida de 100 milhas por hora (160 km/h) ao longo da pista, antes de desacelerar até parar.

DevLoop: Elon Musk sonhou e criou

Esta experiência foi mais um salto tecnológico do projeto Hyperloop. Além do desenvolvimento de um veículo novo, levar passageiros permitiu mais informação real de como será no futuro este tipo de meio de transporte. Segundo o seu criador, Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, esta foi uma conquista importante conseguida pelo Virgin Hyperloop.

Assim, o futuro trará um sistema de transporte de carruagens a levitar magneticamente dentro de tubos quase sem ar a velocidades até 1.223 km.

Ninguém fez nada perto do que estamos a falar agora. Este é um Hiperloop de trabalho em escala real que não irá apenas rodar num ambiente de vácuo, mas terá uma pessoa dentro. Ninguém chegou perto de fazer isto.

Referiu Jay Walder, CEO da Virgin Hyperloop.

Pegasus é uma “nave espacial” dentro de um tubo de vácuo

O pod Pegasus usado para o primeiro teste de passageiros, também chamado de XP-2, foi projetado com a ajuda da empresa de design do famoso arquiteto dinamarquês Bjarke Ingels. Esta “nave” representa uma versão reduzida do que a Virgin Hyperloop espera que seja um casulo de tamanho real capaz de transportar até 23 passageiros.

A carruagem de transporte pesa 2,5 toneladas e mede cerca de 5 a 5 metros de comprimento. Conforme as imagens permitem ver, o interior, exuberante, traz sensações dos passageiros poderem estar num jato comercial, confortavelmente instalados.

Segundo Giegel, a sensação provocada pela aceleração será semelhante à de um avião a descolando. O pod é impulsionado por levitação magnética – a mesma tecnologia usada pelos comboios de alta velocidade (comboios bala).

Apesar de no futuro as velocidades poderem ir além dos mil quilómetros por hora, neste teste a velocidade máxima do XP-2 foi limitada a 172 km/h. A razão pela qual a velocidade foi limitada é por causa do comprimento do tubo. Portanto, com apenas 500 metros, o tudo não é longo o suficiente para o pod chegar à sua velocidade máxima atual, que são os 386 km/h, conforme vimos num teste em 2017.