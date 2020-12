E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do que trarão os novos Samsung Galaxy S21 e Xiaomi Mi 11, do SoC Snapdragon 888, analisámos a pequena impressora 3D Selpic Star A, e muito mais.

A Samsung está a trabalhar no novo Galaxy S21, mas até ao momento apenas algumas imagens divulgadas em leaks foram revelando determinados pormenores e especificações.

No entanto, novas renderizações mostram este smartphone em todas as cores em que, supostamente, ficará disponível.

Todo o mundo da tecnologia tem estado de olhos postos no SoC M1 que a Apple apresentou recentemente. Tudo aponta para que este seja uma verdadeira revolução na capacidade que os PCs têm ao nível de desempenho.

Se até agora a marca apenas se focou em alguns computadores Mac, espera-se que para breve surjam mais novidades. Agora, ainda em forma de rumor, surgem informações de um novo SoC, por agora designado como M1X e que será para os PCs maiores.

As mudanças no mercado dos smartphones e as quebras substanciais nas suas vendas por todo o mundo, estão a fazer com que as fabricantes se tenham que adaptar para minimizar os efeitos da pandemia nos seus lucros. A Xiaomi não é exceção.

Os novos smartphones da linha de topo Mi, os Xiaomi Mi 11, deverão chegar antes do esperado.

Assassin’s Creed, é uma série da Ubisoft que ao longo dos anos, conseguiu garantir o seu espaço e fãs e, com uma sucessão de lançamentos bem sucedidos, continua entre nós.

Assassin’s Creed Valhalla é a mais recente incursão da série que, não só mudou completamente de ares (agora chega ao frio do Norte da Europa e Reino Unido), como também chegou à Nova Geração.

Já tivemos o privilégio de experimentar o jogo para a Playstation 5.

A impressão 3D está mais popular que nunca e o mercado continua a responder com novas e melhores soluções. Se aspetos como a complexidade de montagem e operação, o tamanho e o preço podem ser um problema, a Selpic procurou resolver essas questões e lançou a Selpic Star A, provavelmente a mais simples e económica impressora 3D.

Tivemos a oportunidade de experimentar a nova impressora 3D Selpic Star A, e eis que trazemos a nossa opinião em mais uma análise.

A corrida pelo 5G está cada vez mais competitiva e há já várias empresas que se destacam neste mercado. E apesar de julgarmos que esta rede ultra rápida faz parte de uma realidade que ainda se encontra longe, a verdade é que não tardará a fazer parte do nosso quotidiano.

De acordo com um recente relatório da Ericsson, estima-se que a rede 5G possa chegar a mil milhões de pessoas ainda durante este ano de 2020.

A Qualcomm tem a decorrer a sua apresentação anual de novos produtos. Esperava-se que surgissem aqui muitas novidades e novos SoCs, dedicados a áreas onde a marca tem uma presença forte e quase absoluta.

Depois de meses a esperar a chegada do Snapdragon 875, a marca americana trocou todas as voltas. Revelou sim o Snapdragon 888, é o mais poderoso SoC da Qualcomm para o Android, dedicado ao 5G e ao gaming.

A Xiaomi revelou há poucos dias uma nova aposta, de baixo custo, para a sua marca POCO. O POCO M3 trata-se de um modelo dedicado ao mercado internacional, disponível a partir de 110 €, com especificações bastante interessantes face ao preço.

Saiba tudo sobre este novo modelo.

Um dos grandes entraves ao consumo de carne, que tem, aliás ganhado, mais força atualmente, é o abate de animais inerente à sua produção. Como nunca antes, esta é uma questão que tem despertado interesses, estudos e apoiantes, suscitando debates para perceber se um ser humano é efetivamente saudável sem recorrer à tortura de animais.

De Singapura, surge a primeira “carne” no mundo que não contém animais abatidos, nem mesmo plantas.

Após rumores que davam como certo o lançamento de uma nova placa gráfica, finalmente a Nvidia apresentou ao mundo a GeForce RTX 3060 Ti.

Esta é uma potente gráfica que apresenta um desempenho superior à RTX 2080 Super, mas a um preço inferior!

Apresentado em outubro, os novos Huawei Mate 40 Pro e 40 Pro Plus têm mostrado que estão no topo e que dominam a concorrência em vários campos. Com um SoC com um desempenho elevado e uma qualidade única na fotografia, são uma das propostas a ter em conta.

Para provar essa posição única, os testes têm-se revelado importantes e com resultados elevados. Agora, e na conhecida Antutu, o Mate 40 Pro Plus voltou a marcar posição. Está no topo e com uma diferença muito relevante.

O interesse nos SoC ARM não é novo, mas ganhou novo fôlego com a chegada do M1 e dos primeiros computadores da Apple. Já várias marcas tinham propostas neste campo, mas tudo mudou com os novos MacBooks e o Mac Mini.

Esta vontade de mudar o mercado é de tal forma grande que muitas mais marcas estão a desenvolver as suas propostas. A mais recente a dar a entender que está pronta para a avançar é a AMD. Este fabricante terá já o seu SoC praticamente pronto a ser lançado.

Conforme temos vindo a perceber, os elétricos têm ocupado um lugar de destaque no mundo automóvel. No entanto, têm vários entraves associados, como o preço mais elevado e a autonomia que nem sempre agrada aos consumidores.

Por isso, uma empresa americana desenvolveu uma proposta futurista que garante 1 600 km de autonomia por um preço bastante acessível.

O computador quântico, tal como a mecânica quântica há cerca de um século, tem a capacidade para mudar completamente a ciência da computação. Os avanços estão a ser feitos rapidamente, sendo que a Google estava até agora na linha da frente neste segmento.

No entanto, a China diz ter criado um computador quântico mil milhões de vezes mais rápido que o da Google. Vamos conhecer o Jiuzhang.