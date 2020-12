Z Fold Lite: Samsung tem smartphone dobrável mais barato a caminho

Esperava-se que 2020 fosse o ano quem que os smartphones dobráveis marcassem finalmente uma posição e igualmente que conquistassem o mercado. A verdade é que com todos os problemas que surgiram, as vendas estagnaram e todas as marcas perderam o seu espaço.

Este cenário está a mudar e em breve a Samsung poderá ter uma novidade especialmente interessante. Terá a ser preparado o Z Fold Lite, um smartphone dobrável de baixo preço e que poderá finalmente democratizar esta tecnologia.

Novo smartphone dobrável da Samsung

Mesmo sendo uma proposta muito interessante e completamente diferente, os smartphones de ecrã dobrável têm um handicap grande. O preço elevado a que são comercializados tornam-nos certamente inacessíveis à maioria dos utilizadores.

A Samsung poderá estar a preparar uma alternativa que vai contrariar este cenário. Deverá chamar-se Z Fold Lite e terá um preço muito mais acessível. Naturalmente, que para o conseguir, terá de reduzir as especificações de alguns componentes.

Z Fold Lite será mais barato

Do que é revelado, este será apenas um dos 3 smartphones de ecrãs dobráveis que está a preparar. De acordo com os dados conhecidos, este terá um ecrã flexível de 7 polegadas de película de poliimida transparente. O ecrã exterior será de 4 polegadas.

Os rumores apresentados levam a crer que a Samsung lançará o Z Fold Lite no primeiro trimestre do próximo ano. Caso isso aconteça, o mais provável é que a sua apresentação seja feita ao mesmo tempo que o novo Galaxy S21, algures no mês de fevereiro ou março.

Mais equipamentos com este mesmo tipo de ecrã

Para o próximo ano a Samsung terá mais dois smartphones de ecrã dobrável. Fala-se no Galaxy Z Flip 3 e no Galaxy Z Fold 3. O primeiro terá um ecrã interno de 6,7 polegadas e um interno de 3 polegadas. No segundo caso os ecrãs serão de 7 e 4 polegadas, tendo, contudo, também suporte para a S Pen.

Este deverá ser o alinhamento da Samsung para a sua área de smartphones dobráveis. A grande novidade, o Z Fold Lite tem igualmente tudo para ser um sucesso, dado o interesse que estes equipamentos têm apresentado. O grande fator será mesmo o preço, algo que bloqueia a adesão.