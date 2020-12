AMD vende 7 vezes mais CPUs novos do que a Intel no mercado alemão

A Intel e a AMD são duas das mais importantes fabricantes de processadores em todo o mundo. Ambas têm lançado para o mercado produtos de excelência e nunca o segmento do hardware esteve tão poderoso.

Mas um recente estudo analisou o mercado alemão dos processadores e chegou à conclusão que a AMD vende 7 vezes mais novos CPUs do que a Intel.

O mundo do hardware não é muito diferente de outros setores no que respeita às dinâmicas de negócio. Ou seja, existem marcas que se destacam num oceano receado de empresas, o que promove a competitividade.

Neste sentido, os estudos de mercado, assim como os resultados financeiros de cada entidade, dão uma melhor perceção de ‘quem vai à frente’ que, no geral, é quem também melhor conquistou a confiança, e carteira, dos consumidores.

AMD vende 7 vezes mais CPUs novos do que a Intel o mercado alemão

De acordo com uma análise realizada pelo grupo Mindfactory, que avalia a indústria no mercado alemão, os novos processadores Ryzen 5000 e 3000 da AMD venderam 7 vezes mais do que a 9ª e 10ª geração dos CPUs Intel, no mês de novembro. Durante esse mês, a fabricante registou 35 mil unidades dos Ryzen 5000 e 3000, enquanto que a Intel conseguiu 5 mil unidades entre os processadores de 9ª e 10ª geração.

Relembramos que a AMD lançou a sua nova gama de processadores apenas no mês passado, mas esta tendência já se verifica ao longo deste ano. Por exemplo, a analista conclui que a AMD detém pelo menos 77% das vendas de CPUs no mercado, desde o mês de agosto do ano passado.

Estas são assim boas notícias para a AMD que, aos poucos, começa a ganhar terreno sobre o domínio da Intel. No entanto este resultado apenas diz respeito ao mercado alemão. Mas poderá dar uma noção daquilo que se passa ao nível global.

Uma outra pesquisa de hardware realizada pela Steam revela que desde julho que a Intel tem perdido terreno entre os jogadores. Em números, no meio deste ano, somente 23,73% dos jogadores tinham um processador AMD, valor que já aumentou para 26,51% no mês de novembro.

E para si quais os melhores processadores: Intel ou AMD?

