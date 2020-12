O interesse nos SoC ARM não é novo, mas ganhou novo fôlego com a chegada do M1 e dos primeiros computadores da Apple. Já várias marcas tinham propostas neste campo, mas tudo mudou com os novos MacBooks e o Mac Mini.

Esta vontade de mudar o mercado é de tal forma grande que muitas mais marcas estão a desenvolver as suas propostas. A mais recente a dar a entender que está pronta para a avançar é a AMD. Este fabricante terá já o seu SoC praticamente pronto a ser lançado.

Nova proposta de um SoC de arquitetura ARM

Há vários anos que os SoC ARM estão nos computadores e a serem usados em contextos que não os smartphones ou dispositivos IoT. O interesse nesta arquitetura é grande e liberta os fabricantes de outras mais antigas e até já quase ultrapassadas.

O mais recente rumor, revelado pelo conhecido leaker Mauri QHD no Twitter aponta como certa a chegada AMD a este terreno. A marca terá já as suas propostas praticamente prontas e o seu protótipo estará breve a ser revelado.

AMD estará pronta a avançar com a sua proposta

Do que é avançado, a AMD estará a testar 2 versões deste seu SoC, com configurações distintas e bem diferentes. No primeiro caso o SoC terá a memória integrada e no segundo este componente estará ausente, sendo externo.

Esta não será a primeira abordagem da AMD a esta arquitetura e este mercado. Já em 2014 se falou que a empresa estaria a desenvolver o seu SoC ARMv8 com o nome K12. Em 2016 tentou uma nova abordagem com um SoC, de nome K12 Core, mas que acabou por ser colocado em pausa.

Um concorrente ao M1 da Apple

Já este ano surgiu um cronograma com o que se pensa ser os planos da AMD para esta área e onde este SoC K12 está presente. Também em janeiro do próximo ano acontecerá a CES, onde a CEO da empresa irá estar presente e poderá anunciar esta novidade.

Depois de conseguir crescer ao ponto de passar a Intel, este movimento da AMD poderá ser certamente muito interessante e importante. Tudo aponta para que a aposta venha a ser nos SoC ARM e assim a empresa estará já presente nova área que agora ganhou uma nova força.