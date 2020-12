Muitas das novidades que o WhatsApp cria para as suas apps móveis acabam por ser transpostas para as restantes apps deste serviço. Aqui temos as versões desktop e também a dedicada aos browsers.

Foi precisamente esta que recebeu, entretanto, uma novidade, de forma silenciosa. A versão web do WhatsApp tem também agora acesso simples às mensagens que se autodestroem. Veja como as pode usar no seu browser.

Uma novidade para a versão web

Mesmo usando o WhatsApp no smartphone, muitos preferem complementar esta utilização com o browser ou a versão desktop. Desta forma não precisam de estar sempre ao telefone ou a responder num ecrã pequeno e a escrever num teclado muito pequeno.

Este permite muito do que a versão móvel oferece, sendo assim uma excelente alternativa ou até um simples complemento para esta utilização. Claro que, como seria esperado, muitas das funcionalidades estão presentes.

Mensagens que se autodestroem no WhatsApp

A mais recente dá-lhe a capacidade de usar as mensagens que se autodestroem ao fim de 7 dias. Estas precisam de ser ativadas e de forma isolada, para cada contacto ou para cada um dos grupos onde querem usar esta funcionalidade.

Comecem assim por abrir a conversa com o contacto ou o grupo e abram também o menu, no canto superior direito. De seguida, e nas opções presentes, devem escolher a opção Detalhes do contacto ou Detalhes do grupo.

Simples de ativar e de usar

Nas novas opções presentes, vão ter presente a nova opção que dará acesso às mensagens que se autodestroem. Com o nome Mensagens a eliminar, deve ser selecionada para que a possam ativar.

Dentro, só precisam selecionar a opção Ativadas para que esta funcionalidade fique ativa e pronta a usar. De imediato será também mostrada essa indicação na conversa, revelando que as mensagens vão ser eliminadas ao fim de 7 dias.

Cuidado com o que partilham

Devem recordar-se que que tudo os ficheiros partilhados vão ser mantidos na conversa e não são eliminados. Também é possível captar imagens da conversa ou responder às mensagens, mantendo assim estas presentes e visíveis no WhatsApp.

Para desligar este modo e voltar às conversas normais, que vão manter o registo, só precisam de repetir o processo ou clicar no alerta de mensagens que se autodestroem. Só precisam depois de selecionar a opção Desativadas.