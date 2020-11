As novidades não param de chegar ao WhatsApp. O Facebook tem apostado neste serviço de mensagens, que é já provavelmente o mais usado na Internet, e por isso as melhorias são constantes e sempre melhores.

A mais recente adição ao lote de novidades traz para os utilizadores as mensagens que se autodestroem em 7 dias. Veja como pode ativar e usar esta funcionalidade, que permite dar ao WhatsApp um pouco mais de privacidade.

Mais uma novidade para o WhatsApp

Os utilizadores do WhatsApp estão já habituados a receber melhorias e novidades de forma constante. Este serviço reinventa-se e procura inspiração na concorrência para ter novas funcionalidades, que os utilizadores pedem constantemente.

Apresentada no final da semana passada, uma novidade está agora disponível para ser usada. Falamos da capacidade de enviar e receber mensagens que se autodestroem em 7 dias, permitido assim manter apenas o que realmente para a posteridade.

Mensagens que se autodestroem em 7 dias

Para ativarem esta novidade, só precisam de entrar numa conversa com outro contacto e carregar no nome deste. Ao fazerem isso vão aceder às definições e informações da conversa onde estão. Aqui deverá estar uma nova opção, que até agora não existia no WhatsApp.

Falamos da opção Mensagens com expiração, que está na zona associada à Encriptação do WhatsApp. Esta está desativada na sua forma original, mas é simples de tornar ativa e em utilização. Na primeira vez que a abrirem vão ser brindados com uma explicação do que esta é.

Simples de ativar e de usar numa conversa

Aqui têm todas as explicações sobre esta novidade e o que é capaz ou não de fazer. Devem avançar e depois escolher a opção Ligado para tornarem as mensagens que se autodestroem ativas no WhatsApp. Desse momento em diante, o que escreverem será depois apagado.

Para usarem esta novidade só precisam mesmo de a ativar e depois escreverem as mensagens para o contacto da conversa. O WhatsApp vai mostrar que esta opção está ativa, apresentando uma mensagem bem clara na zona da conversa.

A qualquer momento podem desligar esta novidade

Para desativarem esta opção do WhatsApp, podem repetir o processo indicado acima. No entanto, e se carregarem na mensagem que indica que as mensagens se autodestroem em 7 dias, abrem diretamente a interface onde podem desligar esta opção e este modo.

Devem ter presente que tudo os ficheiros partilhados vão ser mantidos na conversa e não são eliminados. Também é possível captar imagens da conversa ou responder às mensagens, mantendo assim estas presentes e visíveis no WhatsApp.