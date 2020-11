Os novos iPhone estão já no mercado e a mostrar aos utilizadores o que a Apple criou para o complicado ano de 2020. Depois do iPhone 12 e 12 Pro, foi agora a vez do 12 mini e do 12 Pro Max começarem a ser vendidos.

Ao mesmo tempo os testes e as comparações têm surgido, mostrando como o novo iPhone se posiciona no mercado e aquilo que tem para oferecer. No caso do iPhone 12 Pro, foi agora avaliado pela conhecida DxOmark e as suas prestações deixaram-no decerto mais abaixo do que seria esperado.

Testes da DxOmark avaliam qualidade da fotografia

Com um interesse cada vez maior na fotografia, tanto os fabricantes como os consumidores querem o melhor de um smartphone. Para avaliar e mostrar a qualidade dos equipamentos neste campo, a DxOmark tornou-se uma referência, que todos aguardam.

O iPhone 12 Pro foi agora avaliado e a sua pontuação global coloca-o no top 5 desta tabela, mas abaixo de modelos concorrentes. Esperava-se um pouco mais deste smartphone da Apple, que assim fica abaixo do Huawei Mate 40 e P40, bem como do Xiaomi Mi 10 Ultra.

iPhone 12 Pro foi avaliado

Com 128 pontos de avaliação global, o iPhone 12 Pro consegue destacar-se em alguns pontos importantes para a fotografia. Curiosamente a evolução face ao modelo anterior é muito reduzida e isso vê-se nos 4 pontos de diferença que estes modelos têm entre si.

A DxOmark destaca a qualidade da focagem automática. Esta é rápida, o que permite que possa ser mais simples de usar. Há ainda uma chamada para a qualidade da exposição, mesmo que tenha alguns problemas depois em áreas associadas.

Apple destaca-se no vídeo

Pela negativa a DxOmark destaca a qualidade do zoom ótico. Este é de apenas 2x, ao passo que a sua concorrência direta tem lentes com zoom de 5X. Há ainda perda de qualidade e muito ruído nas imagens captadas em locais pouco iluminados e problemas com as cores das imagens externas.

Onde o iPhone 12 Pro se destaca nos testes da DxOmark é no vídeo. Aqui consegue ficar no top 3 e a 1 ponto do 2º classificado. Garante a melhor qualidade beste campo, novamente com a focagem e na qualidade do vídeo captado.