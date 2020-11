EUA adiam proibição do TikTok no país após decisão judicial

Começa a ficar cada vez mais longa a novela onde contracenam os Estados Unidos da América e a app chinesa TikTok. E apesar de a ainda administração de Trump desejar a todo o custo banir a plataforma de vídeos curtos de operar no país, parece que a justiça norte-americana tem bem definida a sua posição sobre este assunto.

De acordo com as últimas notícias, o Departamento do Comércio dos EUA adiou agora a proibição do TikTok depois de uma decisão judicial.

Departamento do Comércio dos EUA adia proibição de TikTok

Depois de um braço de ferro entre o governo e a justiça dos EUA, finalmente os tribunais levam a melhor e conseguem fazer valer a sua posição em relação ao TikTok. Depois de uma decisão judicial, o Departamento do Comércio norte-americano acabou por recuar na sua intenção de banir a app do país. Assim, essa proibição fica agora adiada.

Segundo o que é noticiado pelo The Wall Street Journal, o Departamento do Comércio dos EUA não vai aprovar um pedido que iria obrigar a plataforma a encerrar. No entanto, apesar de o Departamento do Comércio não cumprir com a ordem indicada, refere que se encontra a “aguardar outros desenvolvimentos legais“.

Atualmente, o TikTok faz parte de dois processos judiciais no sentido de tentar evitar o bloqueio definitivo por parte dos EUA. Relembramos que a app chinesa contava com uma autorização temporária para operar nos EUA, mas a data limita terminava no dia 12 de novembro.

Esta decisão veio trazer uma lufada de ar fresco aos utilizadores da plataforma chinesa. Um grupo de defensores da app, afirmava que o governo de Donald Trump não havia ainda conseguido apresentar argumentos válidos de que o TikTok pudesse colocar em causa a segurança nacional.

Mas certamente que este assunto não vai terminar por aqui, e ficamos a aguardar novos desenvolvimentos. Até lá, o TikTok parece está aí para as curvas.

