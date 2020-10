TikTok já não será banido dos Estados Unidos a 12 de novembro

Depois de todas as intenções de Donald Trump para banir o TikTok dos Estados Unidos, agora um juiz veio barrar o bloqueio imposto pelo presidente norte-americano. A data de bloqueio desta aplicação estava marcada para o próximo dia 12 de novembro.

Estas são assim boas notícias para os habitantes dos Estados Unidos da América que utilizam a aplicação chinesa.

Donald Trump sempre foi frontal ao expressar a sua opinião sobre aplicações como o TikTok e o WeChat. Mas o presidente norte-americano não se ficou só pelas palavras e passou aos atos ao assinar uma ordem executiva para banir estas apps do seu território.

Com o WeChat a situação encontra-se entre avanços e recuos, enquanto que o TikTok atualmente conta com uma autorização temporária para operar nos EUA, e a data limite termina a 12 de novembro.

Juiz suspende o bloqueio do TikTok nos Estados Unidos

Para alegria de muitos utilizadores norte-americanos, o TikTok já não será banido do país no dia 12 de novembro. A decisão veio de um juiz de um Tribunal Distrital da Pensilvânia que barrou o bloqueio da aplicação. Segundo o juiz, os motivos para esta ação de Donald Trump, relacionados com a segurança nacional, não passam de ‘hipóteses’.

Relembramos que alguns dos argumentos do presidente norte-americano é que o TikTok foi desenvolvido pela empresa chinesa ByteDance. E, nesse sentido, a app é considerada como uma arma do governo chinês para espiar, recolher e analisar os dados pessoais da população dos EUA.

No entanto, um movimento a favor da app afirma que Trump nunca conseguiu provar aquilo de que acusa o TikTok. E também na opinião do juiz, ainda não foram apresentadas provas concretas de que a aplicação seja de facto perigosa e represente uma ameaça à privacidade do utilizador. Para além disso, não foram igualmente confirmadas as possíveis ligações da plataforma ao governo chinês.